El Ateneo Republicano de Rivas celebra el II Concierto Republicano

Cartel del II Concierto Republicano el 8 de noviembre a las 20:00 en la Sala Marcos Ana de Rivas Vaciamadrid. Organizado por el Ateneo Republicano de Rivas, cuenta con instrumentos musicales, bandera tricolor y detalles del evento en español.

No te pierdas este sábado a Carrickfergus en este concierto solidario en la Sala Marcos Ana

El Ateneo Republicano de Rivas celebra el II Concierto Republicano de la mano del grupo Carrickfergus. El evento tendrá lugar el sábado 8 de noviembre a las 20 hen la Sala Marcos Ana del Centro Cultural García Lorca (Plaza de la Constitución, 3). Las puertas se abrirán a las 19 h.

Tras el éxito de la primera edición, celebrada el 27 de abril de 2024, vuelve este evento que celebra los valores de la cultura y la fraternidad republicanas en un ambiente festivo y participativo. Además de la mejor música, el público podrá disfrutar de un servicio de bar durante el concierto y participar en el sorteo de tres packs republicanos.

La entrada se ofrece mediante un donativo de 5 euros y se habilitará una «fila 0» para quienes deseen colaborar aunque no puedan asistir. Las entradas se pueden reservar escribiendo a ateneorepublicanorivas@gmail.com o se pueden adquirir en la propia puerta del evento.

