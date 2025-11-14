El arzobispo de Madrid llama a «desarmar las palabras» para garantizar la convivencia

El cardenal José Cobo aprovechó este domingo su homilía con motivo de La Almudena en Madrid para hacer un llamamiento a la responsabilidad.

Dijo que es necesario, «desde nuestra responsabilidad, cultivar la amistad y la cordialidad como actitudes básicas para la convivencia» y señaló que esa actitud hay que mantenerla «en nuestras comunidades, en la Iglesia, en las instituciones vecinales y en la política y entre nuestros políticos».

«Tenemos que desarmar las palabras. También en nuestros medios de comunicación y redes. Vivimos la tragedia de la gran desvinculación, y necesitamos revincularnos; eso solo es posible cultivando activamente amabilidad en todos los ámbitos, generando relaciones desde el diálogo y mirándonos al corazón», dijo el cardenal.

Alertó de que, aunque hay motivos para la esperanza, «seríamos igualmente ingenuos si solo nos quedásemos con palabras bonitas o vagas declaraciones de optimismo. Lejos y cerca hay motivos para la esperanza, pero también los hay, y no pocos, para el temor y el desasosiego».

Indicó que en ocasiones hay quienes se pueden dejar llevar «por esa ficción de la alegría, tan frecuente en las redes sociales y en tantos otros escaparates, en las que todo es sonrisa forzada, belleza retocada, falso entusiasmo, fortaleza y jovialidad trivial».

«No, amigos», continuó, «la alegría no es un bienestar barato, ni un júbilo pasajero, ni una foto de Instagram. No es llevar una vida sin problemas, rehuyendo los conflictos o volviéndose ciegos ante la realidad. Tampoco consiste en ser invulnerables o pasar por la existencia sin heridas. La alegría es algo mucho más profundo».

El cardenal Cobo también hizo referencia a los informes de Cáritas y la fundación Foessa que ofrecen una radiografía de la población vulnerable y de las situaciones de pobreza y advirtió de que reflejan el sufrimiento «de las nuevas formas de pobreza que aumentan, el incremento de la pobreza infantil y la ampliación de la brecha social, la pérdida de sentido de la vida en los jóvenes, la dificultad para acceder a una vivienda digna incluso contando con trabajo, o las crecientes trabas a los migrantes que mayoritariamente producen riqueza y bienestar en nuestra sociedad».