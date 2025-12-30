El apagón, consultas financieras y cine español, entre lo más buscado en Google

Este año 2025 los españoles han hecho consultas al buscador como «¿Cómo hacer fotos con IA?».

Los españoles exploraron durante este año diversos temas en Google entre los cuales destacan el apagón eléctrico del pasado abril, el uso de la IA, consultas financieras, personalidades, recetas y el cine español.

Así lo muestra el resumen anual de búsquedas de Google en España publicado este jueves en el que también se muestra que en el ‘top tendencias’, los términos más buscados este año y que crecieron respecto al año anterior fueron “Apagón”, «Nuevo Papa», «Incendios España» o «Migración de la mariposa monarca».

Del mismo modo, las figuras como la influencer Lalachus, la cantante Rosalía, el deportista Topuria, el actor Salva Reina y el tenista Carlos Alcaraz captaron la mayor atención de los espñaoles, junto a éxitos como las películas ‘Anora’, ‘Sirat’ o ‘El 47’.

En aprendizaje práctico las consultas más destacadas en Google etse año fueron «¿Cómo hacer fotos con IA?», recetas como «Chocolate de Dubái» o «Crumbl cookies», y trucos cotidianos como «cómo quitar maquillaje de la almohada».

Además, este año la compañía estrena una nueva lista, centrándose en la comparativa ‘qué es mejor’ que refleja la curiosidad entre «diésel o gasolina», «amortizar plazo o cuota», o “retinol o retinal”. También, los epsñaoles quisieron aprender sobre nuevos conceptos o palabras, como «Woke», “Edadismo” o “Queer”.

Por último, el porqué de las cosas. El deseo de comprender el ‘origen de las cosas’ fue transversal en 2025. Los españoles buscaron la lógica detrás de la economía doméstica con preguntas como «por qué suben los huevos» o curiosidades científicas y biológicas, como la oscuridad del espacio o el contagio de los bostezos.

Un hombre hace una búsqueda en Google | Foto de 123RF/liudmilachernetska