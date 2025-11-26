Los estudiantes universitarios madrileños convocan hoy y mañana un paro académico

Los Consejos de Estudiantes activan por primera vez el mecanismo que les permite ejercer su derecho a protesta.

Los Consejos de Estudiantes de las universidades públicas madrileñas han acordado apoyar de forma unánime la huelga universitaria y convocar el primer paro académico de la historia en varias instituciones de la región, una medida inédita que permitirá al estudiantado “ejercer efectivamente su derecho a interrumpir la actividad académica” .

La figura del paro académico, prevista en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), garantiza que los estudiantes puedan protestar sin ser penalizados, aunque solo la Universidad Complutense ha desarrollado por completo este mecanismo en su normativa interna. Su Delegación Central de Estudiantes ya lo activó el pasado lunes. En paralelo, los Consejos de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos también han convocado el paro siguiendo las recomendaciones de sus respectivos rectorados .

En los centros donde aún no existe regulación específica, como la Universidad de Alcalá y la Universidad Carlos III, los órganos de representación estudiantil han manifestado igualmente su apoyo unánime a las movilizaciones previstas para los días 26 y 27 de noviembre. “Estamos ejerciendo presión para que se respete el derecho a manifestarse del estudiantado”, señalan desde el Consejo de Estudiantes de la UAH. La Delegación de Alumnos de la UPM respalda las protestas, aunque sin convocar paro académico a la espera de que se apruebe su normativa interna .

Los estudiantes insisten en que el paro académico es “fundamental”, ya que sin él “la movilización y protesta del estudiantado carecen de protección efectiva”. Recuerdan que las convocatorias sindicales solo cubren al personal trabajador, por lo que los Consejos de Estudiantes son los únicos órganos “legitimados para impulsar este derecho” dentro de las universidades públicas madrileñas .

El conflicto se desarrolla en un contexto de infrafinanciación estructural, denunciada desde hace años. Madrid continúa siendo “la comunidad autónoma que menos invierte por estudiante universitario”, una situación que, según los Consejos de Estudiantes, deteriora las condiciones de estudio: desde el estado de los edificios hasta la falta de recursos para prácticas y laboratorios .

A ello se suma la preocupación por el Anteproyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia. Los representantes estudiantiles lamentan la “interlocución muy escasa” mantenida por la Comunidad de Madrid y advierten de que el texto “perpetúa la infrafinanciación estructural”, introduce mecanismos “en contra de la autonomía universitaria” e incluso “impone sanciones a la protesta estudiantil” .

Por todo ello, los Consejos de Estudiantes, como máximo órgano de representación del estudiantado, reivindican “el papel central de los estudiantes en la defensa de la universidad pública” y exigen al Gobierno regional “una financiación justa para sus universidades públicas” .