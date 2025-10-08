El alumnado de FUHEM impulsa iniciativas ecosociales con entusiasmo y creatividad

Los Laboratorios Ciudadanos son una de las buenas prácticas educativas que impulsa este centro, dentro de un proyecto financiado por Fundación Montemadrid y CaixaBank.

El pasado 25 de septiembre tuvo lugar en la Ciudad Educativa Municipal Hipatia FUHEM un encuentro muy especial en torno a la sostenibilidad. Durante esa jornada, los estudiantes de los colegios Hipatia, Lourdes y Montserrat, que han participado durante el curso pasado en el proyecto Laboratorios Ciudadanos, compartieron y pusieron en común sus propuestas ecosociales. Este proyecto, financiado por la Fundación Montemadrid y CaixaBank, se desarrolla en colaboración con FUHEM y la organización Todo por la Praxis (TXP).

Laboratorios ciudadanos: espacios de innovación

En el marco del proyecto, el alumnado de distintas edades ha trabajado en espacios de experimentación -los “laboratorios ciudadanos”- donde han ideado campañas, prototipos y acciones orientadas a generar un impacto positivo en sus centros escolares y en su entorno.

Durante la jornada final, cerca de sesenta estudiantes se reunieron para centrarse en los cinco ejes esenciales del proyecto:

energías renovables

economía circular

consumo responsable

emprendimiento verde

sostenibilidad ambiental

En grupos mixtos -mezclando alumnado de distintos centros para fomentar el intercambio y la colaboración- se seleccionaron las propuestas más viables para llevarlas adelante en todos los colegios FUHEM.

Propuestas destacadas

Algunas de las iniciativas más inspiradoras presentadas fueron:

“SI NO QUIERES CONTAMINAR, HAY QUE RECICLAR”: campaña para instalar más puntos de reciclaje en todos los centros.

“CABAÑA INTELIGENTE ‘NI FRÍO NI CALOR, SOLO CON AMOR’”: una cabaña autosostenible adaptable a las condiciones climáticas, capaz de ofrecer salud térmica y recarga de dispositivos digitales.

“MEDITA EN EL PARQUE”: espacio urbano hecho con materiales reciclados para fomentar el encuentro entre alumnado y familias.

“LAS FLORECILLAS DE NEREA”: propuesta de plantar flores y vegetación en los colegios, para transformarlos en entornos más naturales y agradables.

“RECICLAR ES AYUDAR”: promover el uso de materiales reciclados dentro de las clases del profesorado.

“LO QUE SOBRA EN TU CASA, BRILLA EN LA PANTALLA”: una iniciativa de cine en la que la entrada se paga con elementos que pueden reusarse.

“NO RECICLES POR IMPULSO, RECICLA POR GUSTO”: equipos de estudiantes que recogerán residuos útiles hallados en los centros.

Finalmente, entre todas las propuestas presentadas, se eligió como preferida la de Colegio Montserrat: el refugio climático autosostenible.

Inauguración del “laboratorio Marielle Franco” y mirada al futuro

Como broche a la jornada, se inauguró el laboratorio Marielle Franco, situado en el edificio de Secundaria del Colegio Hipatia. Allí, los equipos diseñaron campañas y acciones que podrán ponerse en marcha en los diferentes centros FUHEM, fomentando una cultura ecosocial compartida.

Con esta experiencia, FUHEM reafirma su compromiso con la educación ecológica y la implicación activa del alumnado en la construcción de un mundo más sostenible. A través de espacios participativos como los laboratorios ciudadanos, se apuesta por la creatividad, la conciencia y la acción colectiva, como motores de transformación educativa y social.