El 83% de los españoles respalda multar a peatones que crucen calles mirando el móvil

Según el Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA de Seguridad Vial.

Ocho de cada 10 ciudadanos residentes en ciudades de más de 100.000 habitantes consideran que se debería sancionar a los peatones que crucen las calles mirando el teléfono móvil como medida para aumentar la seguridad vial.

Esa es una de las conclusiones del ‘Estudio sobre la percepción de los peatones en España’, elaborado por el Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA de Seguridad Vial con encuestas realizadas el pasado octubre a 3.570 personas mayores de 18 años que viven en ciudades de más de 100.000 habitantes.

Un avance del estudio se dio a conocer este viernes, con resultados individuales en las 10 ciudades que configuran el Circuito de Carreras ‘Ponle Freno’ de este año: Badalona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Palma, Santander, Valencia, Vigo y Zaragoza.

El 83,2% de las personas encuestadas respalda que se multe a los peatones que crucen las calles mirando el teléfono móvil y el 76,4%, que se sanciones a los peatones que crucen un semáforo en rojo o por donde no deben.

LÍMITE A 30 KM/H

Por otro lado, el estudio aborda la bajada del límite de velocidad de 50 a 30 km/h para los vehículos en las calles de un solo sentido o de un único carril por sentido de circulación, que son la mayoría que hay en España.

Esa limitación está vigente desde mayo de 2021, cuando España se convirtió en el primer país del mundo en implantarla.

El 61,7% de las personas consultadas avala esa medida porque es una velocidad más segura para todos, aunque un 25,4% afirma que no ha mejorado la seguridad peatonal porque no se respeta.

Por otra parte, un 30,2% cree que la seguridad para los peatones ha empeorado en relación a los últimos años, y un 29,1% indica que ha ido a mejor.

Más de la mitad (el 52,5%) ve posible reducir al menos un 50% el número de víctimas mortales y heridos graves por siniestros de tráfico en sus ciudades en 2030, un objetivo para esta década marcado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al que se han sumado la UE y España.

Madrid y Barcelona copan las dos primeras posiciones de ciudades más seguras para los peatones, según el estudio. Esto podría inducir a pensar que el tamaño y la densidad de población son factores vinculados a la seguridad, pero esto no ocurre con el resto del ‘top 10’, donde aparecen municipios que no están entre los 10 más habitados de España, como A Coruña, Oviedo y Vitoria.

ILUMINAR PASOS DE CEBRA

Casi la mitad de las personas sondeadas (un 46,5%) cree que su ciudad es más segura para los peatones que otras que conocen, sobre todo por contar con muchas calles peatonales (26,7%), los conductores respetan las normas (20,8%) y los peatones también cumplen la normativa (18,7%).

Por último, el estudio incluye algunas medidas demandadas para aumentar la seguridad peatonal en las ciudades, como iluminar pasos de cebra (8,06 puntos sobre 10), incrementar las multas a los vehículos que rebasen semáforos en rojo (7,95) y más señales viales en los semáforos (7,58).

“Los peatones son siempre las víctimas más vulnerables de los accidentes de tráfico en las vías urbanas porque carecen de cualquier elemento de protección. De ahí la importancia de tomar el mayor número de medidas posibles para aumentar su seguridad durante los desplazamientos”, según Josep Alfonso, presidente del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA de Seguridad Vial.

Un joven mira su teléfono móvil antes de cruzar por un paso de cebra | Foto de 123RF/ultramansk