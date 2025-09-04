El 81 % de las parejas de mujeres que conviven en Rivas están casadas

El INE recoge en su censo de población y viviendas la composición de los hogares españoles en 2021. Entre la información aportada encontramos si las parejas que conviven en un mismo núcleo, con o sin más familiares, están casadas (incluyendo a las parejas de hecho) o no. Además, también se informa si la pareja está compuesta por personas del mismo o distintos sexo. Es importante, no obstante, tener en cuenta que la metodología utilizada no permite abarcar la totalidad de las parejas.

A partir de los datos disponibles, es difícil afirmar si en Rivas las parejas se casan más o menos que en el resto de ciudades madrileñas. De hecho, Rivas se encuentra exactamente en la mitad de los 22 municipios madrileños con al menos 15.000 hogares formados por parejas si analizamos el porcentaje de estos hogares en los que la pareja está casada (“pareja de derecho”, define el INE). Pero este punto medio se mueve a los extremos si analizamos el porcentaje de parejas casadas según el tipo de pareja.

Así, el 81,3% de las parejas lesbianas de Rivas se encuentran casadas. Rivas es el tercer municipio tras Pinto y Arganda del Rey, que alcanza el 85,7 %. En el otro extremo se encuentran Majadahonda (41,2 %) y Madrid (42,2 %).

Rivas pasa de encabezar el ranking a los últimos puestos en el caso de las parejas heterosexuales. El porcentaje de parejas heterosexuales ripenses que se casan es del 79,9 %. Aunque es apenas 2 puntos menor que las parejas lesbianas de Rivas, en el resto de la Comunidad estas bodas ocurren en mayor medida. Así, Rivas es el tercer municipio con menos porcentaje de matrimonios entre las parejas de hombre y mujer tras Madrid (78,3 %) y Collado Villalba (79,5 %). Las Rozas, Coslada, Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcon superan el 85% en este tipo de parejas.

Las parejas gays se casan en mucha mayor medida de modo generalizado. El 43,3 % de Rivas sitúa a la ciudad en valores medios. El mínimo lo obtiene San Sebastián de los Reyes (26,9 %) y el máximo, Boadilla del Monte (55,6 %).