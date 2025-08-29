El 80% de los españoles considera que la movilidad en su ciudad afecta negativamente a su calidad de vida

La Comunidad de Madrid lidera el ranking negativo con un 87%, según el Observatorio de la Movilidad de Midas.

«La vuelta a la rutina en septiembre supone un incremento notable en los niveles de estrés relacionados con la movilidad. Después de semanas de desconexión, enfrentarse nuevamente a los problemas cotidianos de transporte genera un impacto emocional considerable en los ciudadanos. Esto aumenta sus niveles de estrés cada vez que tienen que realizar un desplazamiento en vehículo por la ciudad», explicó la directora de Marketing y Comunicación de Midas España, Jocelyn Bravo.

El vehículo privado sigue siendo el medio más utilizado, pese a que la mayoría viaja solo y sufre los efectos del colapso urbano.

El estudio de Midas también analiza los hábitos de movilidad de los españoles, revelando los medios de transporte más habituales. En primer lugar, 4 de cada 10 españoles indica que utiliza su vehículo propio (coche, moto, bicicleta) para moverse por la ciudad. Además, en la mayoría de los casos van solos en estos viajes. Tras esto, moverse a pie por la ciudad (23%) y el uso de transporte público (20%) se sitúan como las principales alternativas de movilidad urbana.

Con respecto a los principales motivos que influyen negativamente en el bienestar emocional de la población española, el 35,6% señala que emplean mucho más tiempo del necesario en recorrer trayectos, encontrar aparcamiento, etc. En este sentido, cabe destacar que casi la mitad de los españoles (45%) desvelan que emplean entre 30 minutos y 1 hora en llegar a su puesto de trabajo o centro de estudios (por desplazamiento).

Por otra parte, el estrés y el agobio que generan los desplazamientos (34,9%), se sitúa como el segundo principal argumento en detrimento del bienestar emocional de los españoles. Esto es seguido del impacto en la salud de la contaminación de las ciudades (28,1%)

Llegar tarde, buscar aparcamiento y perder el transporte: los pequeños caos diarios que más afectan al ciudadano

Entre las situaciones que generan mayor impacto negativo en el bienestar de los ciudadanos, llegar tarde por el tráfico lidera la lista con un 49,80%. Esto es seguido muy de cerca por no encontrar estacionamiento (47,60%). Asimismo, tener que llevar el vehículo al taller (29,80%) y perder el transporte público (26,30%) completan las principales preocupaciones.

Por último, para la vuelta, desde Midas ofrecen algunos consejos para sobrellevar la rutina. Anticipar los horarios de salida, evitando las horas punta siempre que sea posible. Considerar alternativas como el carpooling o utilizar la moto para desplazamientos cortos. También recurrir a otros vehículos de dos ruedas. Otras recomendaciones incluyen mantener el vehículo en condiciones óptimas para evitar averías inesperadas. Además, utilizar aplicaciones de movilidad que nos informen sobre el estado del tráfico en tiempo real y practicar técnicas de relajación para gestionar el estrés durante los desplazamientos.