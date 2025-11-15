El 55% de los directivos ven “muy positivo” el decreto de Yolanda Díaz para mejorar los permisos por fallecimiento o cuidados paliativos

Según una encuesta de la empresa de soluciones de talento Robert Walters.

El 55% de los directivos y responsables de recursos humanos en España ven “muy positiva” la iniciativa de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de mejorar los permisos por fallecimiento de un familiar cercano y la creación de nuevos permisos por cuidados paliativos o acompañamiento a una persona solicitante de eutanasia, si bien el 45% restante se divide entre quienes lo ven perjudicial para las organizaciones, entre los que piden que se reformule la propuesta o quienes simplemente la ven “compleja” de aplicar.

Son datos de una encuesta de Robert Walters, empresa de soluciones de talento, de cuyos datos se desprende que, además, del 55% de los que ven “muy positivo” la mejora de los permisos planteado por Díaz, el 18% lo ve “necesario” pero cree que es “complejo”, mismo porcentaje que advierte de que perjudica a las empresas. Mientras, el 9% pide que el planteamiento se reformule.

La vicepresidenta segunda planteó el pasado mes una mejora de los permisos por fallecimiento de cónyuge y familiares de primer y segundo grado hasta los 10 días, así como la creación de otro de hasta 15 jornadas para cuando estos familiares se encuentran en cuidados paliativos. Otra novedad de la norma, que ya salió a fase de información pública, es la aprobación de un nuevo permiso de un día para quien sea designado por una persona como acompañante para someterse al derecho a la eutanasia. En cualquier caso, Díaz ya ha puesto en marcha un proceso de diálogo con los agentes sociales.

La propuesta suscitó el apoyo de CCOO y UGT aunque con críticas por no haber tratado la cuestión en el diálogo social. Mientras, CEOE no se mostró abiertamente en contra, pero su presidente, Antonio Garamendi, tildó la medida de “ocurrencia” de Díaz que no fue negociada y desató unas jornadas de enfrentamiento público entre ambos.

La encuesta de Robert Walters pregunta también a los directivos por cuál es su opinión sobre el mejor modo de apoyar y acompañar a los empleados con un familiar en situación de cuidados paliativos. Según los datos recogidos por Servimedia, el 82% apuesta por permitir el teletrabajo y flexibilidad horaria, el 10% aboga por más días libres, el 7% por la reducción de jornada y el 2% por otras alternativas diferentes.

En este sentido, la responsable de Recursos Humanos en Robert Walters para España, Italia y Portugal, Ana Viñas, manifestó, en declaraciones a Servimedia, que tiene “la sensación” de que el real decreto-ley saldrá adelante en el Congreso de los Diputados, aunque en un inicio pueda cosechar algunas críticas. “Culturalmente, merece que con la evolución que se ha producido en la sociedad tiene sentido que estas cuestiones, al menos, se empiecen a debatir”, sostuvo.

Además, sobre el impacto que puede generar en algunas empresas, destacó que ya hay compañías que van más allá de los derechos mínimos en permisos que marca el Estatuto de los Trabajadores. No obstante, dijo que entiende las “reticencias” que mostró el presidente de la CEOE al representar a las empresas, puesto que en algunos sectores o en las organizaciones de menor tamaño puede haber inquietudes.

Eso sí, señaló que estas dificultades son más de carácter organizativo que de costes, ya que en este punto no es un “impacto tan alto”, pues a lo mejor supone el 0,2% del gasto total. “Afortunadamente, son unos permisos que se usan muy poco a lo largo de la vida laboral”, tranquilizó esta experta.

Dicho esto, aclaró que “no se trata tanto de coger un número de días concretos, sino de acompañar bien” a los empleados cuando se enfrentan a situaciones de pérdida de un ser querido, porque a las propias empresas les interesa que su equipo esté en las mejores condiciones emocionales posible.