El 47 % de los municipios españoles ha perdido población el último año

Sin embargo, la población española aumentó en 2024.

El INE ha hecho públicos los datos del Padrón municipal a 1 de enero de 2025. La población española lleva varios años en aumento. Sin embargo, este crecimiento no se da de modo homogéneo en todo el territorio. En concreto, el 47 % de los más de 8.000 municipios de España han perdido población en el último año, comparando los datos de 1 de enero de 2025 respecto a la misma fecha de 2024. Estos municipios en los que se ha perdido población se concentran principalmente entre aquellos con menor población.

A nivel nacional, el 56,2 % de los municipios de menos de mil habitantes han perdido población, frente al 9,8 % de las ciudades entre 100.001 habitantes y medio millón. Ninguna de las ciudades de más de medio millón de habitantes (Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla y Málaga) perdió habitantes durante el último año.

El municipio con mayor población que perdió población es Jerez de la Frontera (Cádiz), que con más de doscientos mil habitantes, perdió 54 vecinos.

En el caso de Madrid, aunque la pérdida de población de los municipios pequeños sigue siendo mayor que el resto, la pérdida de población de los municipios más pequeños supone el 31 %. Fuenlabrada es la ciudad de mayor población que ha perdido población. Tan sólo dos ciudades de más de 20.000 habitantes de Madrid han perdido población (Coslada y Algete). Datos opuestos podemos encontrar con provincias como Lugo, donde más del 90 % de los pequeños municipios han perdido habitantes.

Concentración de población en las capitales

Entre las ciudades que crecen en población, en valores absolutos, las tres ciudades más pobladas: la capital madrileña, Barcelona y Valencia. En concreto, aumentan en casi 90.000, 30.000 y 15.000 habitantes, respectivamente.

En esta tabla puedes consultar las variaciones de población de todos los municipios de España, con indicación de cuánto ha variado en el último año.