Ecologistas en Acción exige a Arganda que implante las ZBE

La organización presenta un requerimiento tras no obtener respuesta del ayuntamiento a su estudio sobre contaminación por NO₂ en colegios.

Ecologistas en Acción ha presentado un requerimiento formal al Ayuntamiento de Arganda del Rey para reclamar la puesta en marcha de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), tal y como establece la legislación estatal para municipios de más de 50.000 habitantes. La iniciativa llega después de que el consistorio no respondiera al estudio remitido por la organización ecologista sobre la calidad del aire en entornos escolares, elaborado junto a la plataforma Clean Cities.

Según dicho estudio, “la inmensa mayoría de los centros escolares de Arganda presentaban niveles de NO₂ por encima del nuevo límite legal de la UE”. La organización recuerda que estas cifras suponen un riesgo para la salud infantil y que la implantación de una ZBE es una obligación recogida en la Ley 7/2021 de cambio climático y en el Real Decreto 1052/2022.

Ecologistas en Acción critica la falta de iniciativa municipal y reclama que el consistorio no ceda ante “el miedo a medidas impopulares ni a enfrentarse contra las grandes corporaciones del petróleo y la automoción”, subrayando que “la salud de las argandeñas está en juego”.

La entidad explica que el requerimiento busca “empujar a nuestros gobernantes a cumplir la ley y cuidar de nuestra salud”, tras meses sin avances en la implantación de la zona de bajas emisiones.