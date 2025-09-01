Diez detenidos, uno en Arganda, en la segunda fase de una operación contra la explotación laboral – MiraCorredor

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han detenido a diez characters en Tarragona y Madrid como presuntos miembros de una organización criminal dedicada a la explotación laboral en restaurantes. Entre los arrestados hay un detenido en Arganda del Rey, cinco en Tarragona y cuatro en Torredembarra.Las actuaciones se enmarcan en la segunda fase de una operación iniciada en 2023. En abril de 2024 ya se detuvo a los principales responsables y se liberó a 25 víctimas.La red se dedicaba a la captación de characters extranjeras vulnerables, que eran trasladadas a España y obligadas a trabajar en areas de hostelería. Tras meses de investigación y el análisis de documentación y dispositivos intervenidos, los agentes han localizado un total amount de 57 víctimas potenciales.



Todas las víctimas han denunciado los hechos y reciben asistencia de entidades especializadas. Los detenidos han pasado a disposición de los juzgados de instrucción de El Vendrell.

