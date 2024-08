Consulta los días lectivos que afectan al tráfico en Rivas

Con el inicio del curso comienzan las limitaciones de acceso en algunas de las llamadas Zonas de Bajas Emisiones.

El próximo 9 de septiembre comienza el curso en los centros de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial. Este día comienzan las limitaciones de acceso a algunas de las “Zonas de especial sensibilidad” de Rivas, comúnmente llamadas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Previsiblemente, estas limitaciones se encontrarán activas hasta el fin de curso, el 20 de junio de 2025. Las limitaciones en la circulación en algunos centros escolares están operativas en los horarios de entrada y salida durante los días lectivos.

Del 9 de septiembre al 20 de junio, además de los fines de semana, serán no lectivos:

Viernes 1 de noviembre.

Viernes 6 de diciembre.

Navidad. Desde el sábado 21 de diciembre de 2024 hasta el martes 7 de enero de 2025, ambos inclusive.

Semana blanca. Del Viernes 28 de febrero al lunes 3 de marzo de 2025, ambos inclusive.

Semana Santa. Desde el viernes 11 al lunes 21 de abril de 2025, ambos inclusive.

A estos días se añaden los dos festivos locales, autonómicos y nacionales de 2025, no definidos aún. Teniendo el cuenta el criterio seguido por el Ayuntamiento de Rivas en años anteriores, los festivos locales previsiblemente serán los días jueves 15 y viernes 16 de mayo. El jueves 1 de mayo y el viernes 2 de mayo serán también festivos nacional y autonómico, respectivamente.

Centros con circulación prohibida

Según la información publicada en la web municipal, actualmente hay ocho centros escolares en los que se prohíbe el acceso durante los horarios de entrada y salida:

José Hierro (avenida de José Hierro), José Iturzaeta (avenida de Pilar Miró), Hans Christian Andersen (calle Fernando Trueba): Circulación prohibida los días lectivos de 8.30 a 9.15 y de 13.30 a 14.15 (en junio y septiembre: de 8.30 a 9.15 y de 12.30 a 13.15).

Estas prohibiciones no afectan a transporte público, emergencias y residentes. Los horarios pueden ser modificados, informa el Ayuntamiento.

Infracciones por entrada en las llamadas ZBE

El Ayuntamiento comenzó a multar el pasado 2 de abril el incumplimiento de estas restricciones a través de los semáforos instalados. Estos semáforos encienden dos luces rojas alternativamente intermitentes durante el tiempo de prohibición indicado en la correspondiente señalización. A pesar de la utilización de estos semáforos, según informó el concejal de Movilidad Juan José González Blas en el pleno municipal, las multas no se generan por saltarse el semáforo en rojo. «El precepto infringido», explicó el concejal, «es no obedecer una señal de circulación prohibida en toda clase de vehículos en ambos sentidos». De esta manera, el desobedecer las señales de circulación prohibida supone una infracción grave con 200 € de multa (100€ con reducción del 50%) pero sin pérdida de puntos.

Aunque actualmente no hay una normativa concreta sobre qué vehículos pueden acceder o no, el Ayuntamiento ha habilitado un procedimiento telemático para notificar la existencia de un vehículo residente, o para gestionar autorizaciones en casos puntuales de vehículos de no residentes. Se puede notificar en la siguiente dirección: <https://rivas.area-residencial.com/>. En caso de haber accedido a una ZBE en estas circunstancias y sin haberla notificado, se tiene un plazo de cuatro días para hacerlo en la misma dirección web.

A falta del reglamento que regule la Zona de Bajas Emisiones única en la ciudad, el Ayuntamiento ha continuado con la contratación de las cámaras y los sistemas informático para su instalación. Las actuales zonas de protección en algunos centros educativos se integrarían en la ZBE.