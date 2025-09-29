Diablillos de Rivas logra el bronce en la Liga Nacional de Triatlón

El club ripense consiguió el tercer puesto nacional tanto en categoría femenina como masculina.

Los equipos femenino y masculino del club ripense de triatlón, Diablillos de Rivas, logra el bronce en la clasificación final de la Liga Nacional de Clubes. Esta conclusión se produjo tras las tres últimas jornadas disputadas en Torremolinos los días 6 y 7 de septiembre, que se saldaron con el tercer puesto en ambos equipos.

Liga de Triatlón: Un fin de semana de finales en Torremolinos

El sábado 6 de septiembre se celebró el Campeonato de España Supersprint por clubes. En esta competición, «tanto en categoría femenina como masculina se consiguió el tercer puesto». Cada triatlón supersprint

consistió en 250 metros de natación, 6.2 kilómetros de ciclismo y 2 kilómetros de carrera a pie.

A título individual, en categoría femenina las 6 triatletas del club pasaron a la final, con el primer puesto de Zuzana Michalčková como mejor resultado. En categoría masculina, por su parte, 5 de los 6 triatletas del club pasaron a la final, con el noveno puesto de Iván Gil como resultado más destacado.

Ese mismo día, el equipo también finalizó tercero en el Campeonato de España de relevos mixtos.

Resultados de Diablillos de Rivas en las diferentes pruebas: logra el bronce

Supersprint por clubes: 3º puesto femenino y masculino.

3º puesto femenino y masculino. Relevos mixtos: 3º puesto.

3º puesto. Relevos 2×2: 2º puesto masculino y 3º puesto femenino.

El broche final con los relevos 2×2

El domingo 7 de septiembre fue el turno del Campeonato de España de relevos 2×2. Allí, el equipo masculino consiguió el subcampeonato y el femenino otro tercer puesto. «Con estas tres jornadas ha terminado la Liga Nacional de Triatlón 2025, consiguiendo finalmente tanto el equipo femenino como el masculino la tercera posición», informan desde el club Diablillos de Rivas.

El balance de la temporada para los Diablillos de Rivas es muy positivo con este doble tercer puesto nacional en la liga por clubes de triatlón, logrado en las finales de Torremolinos. Supone una mejoría respecto a los cuartos puestos de la pasada edición, lo que muestra la increíble fortaleza del club ripense, que es capaz de superar sus ya importantes resultados previos.