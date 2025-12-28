Detenidos 50 miembros de una red criminal dedicada a las estafas online

La Guardia Civil desmantela a la banda, que perjudicó a más de 400 personas.

La Guardia Civil ha detenido a 50 personas y desarticulado una organización criminal internacional basada en España dedicada a la comisión de estafas online, usurpación de identidad, falsificación documental y blanqueo de capitales. La red estafó a más de 400 personas y obtuvo más de 320.000 euros de beneficio.

En concreto, tal y como informó la Guardia Civil este martes en un comunicado, la organización iniciaba su actividad delictiva se iniciaba con la usurpación de identidades de terceras personas, cuyos datos eran utilizados para contratar fraudulentamente líneas telefónicas de prepago y otros servicios de telecomunicaciones.

Estas líneas las usaban para contactar con diferentes víctimas a través de plataformas de compraventa online, simulando operaciones comerciales legítimas. Una vez convencidas, las víctimas realizaban pagos mediante Bizum, transferencias bancarias o envíos de productos electrónicos, los cuales nunca llegaban a su destino real.

En los casos en los que se recibían productos, estos eran enviados a direcciones controladas por la organización en España, donde otros miembros se hacían pasar por los destinatarios legítimos. Posteriormente, eran vendidos en establecimientos de de segunda mano.

Agentes de la Guardia Civil durante un registro | Foto de Guardia Civil

Parte del dinero obtenido mediante estas estafas era enviado a Nigeria a través de empresas de envío monetario, previa fragmentación de los ingresos para evitar su detección.

En el marco de las investigaciones llevadas a cabo durante la operación se realizaron tres registros domiciliarios en Miranda de Ebro (Burgos), Bilbao y Barakaldo (Vizcaya), incautándose, entre otros, más de 150 tarjeas SIM de prepago, teléfonos móviles, televisores, identificaciones, contratos de telefonía fraudulentos, tarjetas monedero, documentación relacionada con el blanqueo de capitales o un dispositivo utilizado para la transmisión de criptomonedas.

Además de los 50 arrestados, fueron investigadas siete personas e identificadas otras cien como presuntos autores de los delitos de estafa continuada, usurpación de estado civil, falsificación documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Finalmente, los agentes identificaron a 34 miembros de la organización asentados en Nigeria y a más de 400 víctimas, de todas las provincias españolas, además de Italia y Francia. Muchas de ellas desconocían haber sido víctimas de usurpación de identidad.

En total, el beneficio obtenido por la organización se estima en más de 320.000 euros, además de un perjuicio aproximado de 40.000 euros a compañías de telefonía.