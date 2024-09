Desde Italia hasta Argentina: la vuelta al mundo en cuatro restaurantes de Rivas

Recomendamos locales con cocina internacional sin salir del municipio.

El fin del verano es, para muchos, el comienzo de la nostalgia. La llegada de septiembre significa volver a echar de menos eso que no se disfruta en la cotidianidad: la vida sin obligaciones, el olor a mar o el placer de ignorar las agujas del reloj. Rivas tiene un buen número de restaurantes con cocina internacional donde poder evadirse durante todo el año a través de una comida sabrosa, una seductora copa de vino o una cena en la que recordar esos amores de verano cuya esencia es, precisamente, no haber sobrevivido a la época estival.

Pero para viajar culinariamente, no hace falta coger tren ni avión. En algunos locales de Rivas se puede saborear un guiso sengalés, la mejor pasta italiana, un ceviche peruano o carne argentina a solo 15 minutos de casa. Estos son cuatro restaurantes con cocina internacional que te transportarán a otras latitudes.

El rincón de Mamá Eva: memorias de África

Plato de El Rincón de Mamá Eva. Foto: cedida.

Guiso de pollo yassa senegalés, ndolé con gambas camerunés o maafe de carne con salsa de cacahuete son algunos de los platos que podrás saborear en este restaurante que ha traído a Rivas una parte de la cocina africana. El Rincón de Mamá Eva (Avda Pablo Iglesias, 83) ha sabido diferenciarse con esta propuesta novedosa en el municipio y, a la vez, apostar por la sencillez. No necesitan una carta muy extensa, ni tienen un local muy grande, les basta con ofrecer sabores propios, una decoración efectiva con detalles que ayudan a crear ambiente y unos precios razonables.

Si no has probado la comida senegalesa, esta es una buena oportunidad. Disfrutarás de productos como arroz, pollo o pescado junto a salsas repletas de sabor. Además, su personal te guiará con amabilidad si no sabes qué escoger.

Ragú: trattoria italiana a 15 minutos de casa

Plato de Ragú Trattoria. Foto: cedida.

La comida italiana es de las más populares en nuestro país. Los espagueti, la lasaña o el risotto son platos que están integrados en el menú de todas las casas. Eso también hace que los consumidores conozcan mejor las recetas y los ingredientes y sean más exigentes. Para ellos y ellas, hay un rincón en Rivas que cumple con todas las condiciones para disfrutar de la gastronomía italiana: la trattoria Ragú (Avenida de Aurelio Álvarez, 4).

Al entrar, su cuidada decoración transporta al ‘viajero’ a los colores de la costa italiana. No faltan los carteles homenaje a esta tierra, los platos coloridos o algunos neones en la pared que le aportan un toque pop. Hay una pequeña barra (con toldo incluido) donde tomar una cerveza Peroni y una zona de mesas donde comer o cenar relajadamente.

Por supuesto, tienen los platos tradicionales italianos, pero con un toque propio. En su carta encontramos lasaña de ragú a la boloñesa, espagueti a la carbonara, tagliatelle con salsa de boletus o una tabla mixta, que puedes combinar con vinos de Sicilia, Puglia o la Toscana, entre otros. Eso sí: no te pierdas tampoco su ‘polpo alla luciana’.

Sabemos que el tiramisú es el rey de los postres, pero su coulant de chocolate relleno de crema de pistacho no le tiene nada que envidiar. Reserva mesa, elige lo que más te guste y móntate tu particular película de ‘Vacaciones en Roma’.



Cielo al Revés: empanadas argentinas y mucho más

Carne de Cielo al Revés. /Foto: cedida

Puede que ya conozcas este local por haber encargado para llevar algunas de sus empanadas variadas, que van desde la tradicional de carne hasta la de pollo picante, espinaca con cebolla caramelizada o de maíz, entre las 15 opciones de su carta. Y es cierto que Cielo al Revés (Ronda del Parque Bellavista 4, Local 6) ha solucionado un buen número de comidas a más de un ripense, pero si te adentras en su salón interior descubrirás mucho más. Este negocio familiar lo regentan chefs de Córdoba (Argentina) que han heredado el gusto por los fogones de sus antepasados para traerlos a Rivas.

Si te apetece una comida contundente para coger fuerzas, puedes apostar por una provoleta bien jugosa, un chorizo criollo o sus lascivos choripanes. Pero estando en un restaurante argentino, hay algo que no puede faltar: su carne. Tienes en su carta varios cortes de lomo de novillo o vacío de ternera de 600 gramos para gozar de este placer culpable. Un último consejo: no te vayas sin probar una de sus milanesas.

Limanta: desde el corazón de Perú

Plato del restaurante Limanta. Foto: cedida

El polígono industrial guarda un secreto inca: la cocina del restaurante Limanta (C/Electrodo, 70). La carta de este local tiene raíz peruana, que se deja notar en su causa limeña, sus ceviches variados o su tiradito de corvina salvaje. También puedes probar (y acertarás) la huanca lomo o sus chaufas de pollo, marisco o especiales, que evocan la cocina chifa, resultado de la influencia de los sabores chinos en la gastronomía peruana.

Aunque no hay un exceso de decoración en sus paredes, sí presumen de tradición. Acaban de estrenar las “noches de folklore”, un espectáculo de música y danza que ofrecen los sábados desde las 21 horas y que puedes reservar en su web.

Puedes acompañar comida y actuación con un refresco de maracuyá o una cerveza Cusqueña y redondear con unos picarones, un postre limeño tradicional a base de harinas de calabaza y boniato, para irte a casa con un buen sabor de boca.