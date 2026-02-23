«Desarmando la guerra», proyección y debate en Rivas

El Ateneo Republicano organiza el 26 de febrero un pase gratuito con coloquio junto a la directora Montse de la Cal.

El Ateneo Republicano de Rivas proyecta el próximo jueves 26 de febrero, a las 19.00 horas, el documental Desarmando la guerra en el Salón de Actos de la Casa de Asociaciones del barrio Oeste (Avenida Armando Rodríguez Vallina s/n, Covibar). La actividad es abierta y gratuita e incluirá un coloquio posterior con su directora, Montse de la Cal, y el equipo de producción .

La cita plantea una reflexión sobre el contexto internacional actual, marcado por el aumento de conflictos armados y el incremento del gasto militar. La película trata de responder a preguntas como por qué en 2025 se ha registrado un récord de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial y por qué el mundo vive un nuevo ciclo de rearme .

Investigación sobre los intereses tras los conflictos

Con una duración de 80 minutos, Desarmando la guerra se apoya en entrevistas a expertos y expertas, así como en documentación gráfica fruto de un trabajo de investigación y contraste de fuentes .

El documental pone el foco en los intereses económicos y geopolíticos que, según la investigación, se benefician de la desestabilización de países y de los conflictos prolongados. A través de cinco miradas diferentes, la obra combina análisis y reflexión crítica con una invitación a cuestionar los discursos dominantes en torno a la guerra .

El mensaje central se resume en una idea que atraviesa toda la cinta: “Desarmando la guerra, dejaremos espacio para la paz” .

Coloquio con la directora en Rivas

Tras la proyección, el público podrá participar en un coloquio con Montse de la Cal y el equipo de producción, un formato que busca ampliar el debate y profundizar en las cuestiones abordadas en el documental .

De la Cal ha codirigido anteriormente, junto a Luis Moreno, otros trabajos documentales como El agua secuestrada —que supera las 100.000 visualizaciones en YouTube—, La edad de la calma o Guadalajara SOStenible .

Con esta actividad, el Ateneo Republicano de Rivas suma una nueva propuesta cultural en la ciudad vinculada al análisis social y político. Para los vecinos de Rivas-Vaciamadrid interesados en el debate sobre la paz, el rearme y los conflictos internacionales, la proyección de Desarmando la guerra ofrece una oportunidad para informarse y dialogar de primera mano con su equipo creador.