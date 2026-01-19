Denuncian amenazas a Sara Santaolalla en la tumba de las 13 Rosas

La Asociación feminista 13 Rosas de Rivas condena la aparición de una pintada en el memorial.

La Asociación Feminista Trece Rosas, con sede en Rivas-Vaciamadrid, ha emitido este domingo un comunicado urgente para denunciar públicamente la profanación de la tumba de las Trece Rosas. Según ha informado la entidad, el memorial ha sido objeto de un acto vandálico consistente en una pintada con el mensaje «RIP Sara Santaolalla», dirigida directamente contra la conocida periodista.

Este suceso ha sido calificado por la organización ripense no como un hecho aislado, sino como una «agresión simbólica cargada de odio político y machista».

La aparición de esta amenaza en un espacio dedicado a la memoria democrática ha encendido las alarmas en el tejido asociativo local, que interpreta el acto como un intento de amedrentar a las mujeres con proyección pública.

Violencia simbólica contra las comunicadoras

El colectivo feminista destaca la gravedad de elegir precisamente este monumento para lanzar la amenaza. Consideran que profanar el lugar de descanso de mujeres asesinadas por el franquismo para atacar a una periodista actual busca generar un efecto de disciplina y silencio.

«El señalamiento, la amenaza y la intimidación forman parte de una violencia simbólica que busca silenciar, disciplinar y expulsar a las mujeres del espacio público», señala el comunicado. La asociación insiste en que la violencia contra las mujeres trasciende lo físico y que este tipo de mensajes son un «ataque directo a la memoria democrática».

Solidaridad desde Rivas

Raquel Barahona Noriega, presidenta de la Asociación Trece Rosas, ha trasladado el apoyo firme y la solidaridad de la entidad hacia Sara Santaolalla, extendiéndolo a todas las profesionales de la información que sufren campañas de acoso por ejercer su libertad de expresión.

Desde la organización subrayan que la libertad de prensa y el derecho de las mujeres a expresarse sin miedo son «pilares irrenunciables de la democracia». Por ello, hacen un llamamiento a la responsabilidad colectiva para defender a quienes sufren este tipo de persecución por su compromiso feminista.

Exigencia de responsabilidades

El comunicado concluye con una petición clara a las autoridades: «Exigimos que este acto sea investigado y condenado». La entidad local reafirma su postura frente a lo que denominan «odio machista y reaccionario», asegurando que responderán con «más memoria, más feminismo y más democracia».