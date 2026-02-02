DE ZERO ¡De empezar desde cero a rockear el escenario!

Acompáñanos a descubrir el inspirador viaje de De Zero, una apasionada banda de rock de Rivas que comenzó sin nada y hoy hace vibrar los escenarios con su mezcla única de pop-rock, clásicos de los 80 y 90, y éxitos actuales. Con actuaciones llenas de sentimiento y una fuerte conexión con su comunidad, De Cero aporta una energía desbordante a cada concierto, logrando que el público cante, disfrute y siempre quiera más.

Descubre cómo este grupo humilde y entregado transformó su amor por la música en una poderosa propuesta de directo, presentándose en salas locales, festivales y eventos comunitarios. Desde su química sobre el escenario hasta su compromiso por crear un ambiente vibrante para públicos de todas las edades, De Cero sigue dejando una huella imborrable en la escena musical de Rivas.

Dale al play y sé parte de esta increíble aventura musical con De Zero.