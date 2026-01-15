DE MORATALAZ A RIVAS Y MÁS ALLÁ: La lucha de 13 Segundos en la música

Desde los parques de Moratalaz hasta los escenarios de Rivas y más allá, 13 Segundos nos comparte su apasionante viaje de lucha, música y solidaridad. Esta banda madrileña, con raíces en el punk y hardcore, ha crecido enfrentando obstáculos y construyendo un camino único en el mundo musical. A través de su historia, descubrimos no solo su compromiso con la música, sino también su dedicación a causas sociales.

Con un mensaje firme e inclusivo, su música refleja la autenticidad de quienes empezaron desde cero y han tocado corazones en cada rincón. ¿Cómo sobrevivir en el competitivo entorno de Madrid? 13 Segundos lo hace con esfuerzo, creatividad y apoyo mutuo, demostrando que la cultura libre y la pasión por la música son herramientas poderosas para el cambio.