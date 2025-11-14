DANDO CANCHA I El secreto detrás del éxito de HOCKEY RIVAS

¡Adéntrate en el mundo de Hockey Rivas y descubre cómo este extraordinario equipo está forjando campeones sobre patines! 🏒 Desde su dedicación a fomentar el compañerismo y la deportividad hasta su compromiso con el municipio y el desarrollo de base, Hockey Rivas es más que un equipo: es una familia.

Descubre cómo superan los retos, inspiran a jóvenes atletas y promueven la inclusión a través de equipos mixtos y oportunidades en el deporte femenino. Con más de 20 equipos, entrenadores apasionados y una creciente base de apoyo local, Rivas es el corazón del hockey.