Curso gratuito de magia para dinamizar el ocio educativo en Rivas

La Escuela Municipal de Animación de Rivas ofrece una formación práctica para aprender trucos de magia.

La Escuela Municipal de Animación de Rivas ha abierto la inscripción a un curso gratuito de trucos de magia pensado para jóvenes a partir de 16 años que quieran aplicar este recurso en el ocio educativo. La propuesta busca dotar a futuros monitores, educadores y personas vinculadas al trabajo con grupos de herramientas creativas para dinamizar actividades y captar la atención de participantes.

La formación se desarrollará en febrero, en el Área Social del Parque de Asturias, con un total de cuatro sesiones repartidas en los días 17, 19, 24 y 26, en horario de tarde. Cada sesión tendrá una duración aproximada de hora y media y combinará aprendizaje práctico con dinámicas participativas.

La magia como recurso educativo

El curso no está planteado como una iniciación al ilusionismo escénico, sino como una formación orientada al uso de la magia como herramienta educativa. A lo largo de las sesiones, las personas inscritas aprenderán juegos y trucos sencillos, fáciles de ejecutar y adaptables a contextos de tiempo libre, campamentos, actividades juveniles o intervenciones educativas.

Desde la Escuela Municipal de Animación de Rivas se destaca el valor de la magia para fomentar la participación, estimular la creatividad y generar sorpresa, elementos clave para mejorar la dinámica de grupo y el interés de niños, niñas y jóvenes en actividades educativas no formales.

Fechas, plazas e inscripción

El curso está dirigido prioritariamente a jóvenes interesados en el ámbito del ocio y tiempo libre, aunque no es necesario contar con experiencia previa. La participación es gratuita, pero las plazas son limitadas, por lo que se requiere inscripción previa.

El plazo para apuntarse finaliza el 13 de febrero y el trámite debe realizarse a través de los canales habituales del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. Una vez completada la formación, los asistentes contarán con nuevos recursos prácticos para enriquecer sus propuestas educativas.

Esta iniciativa se enmarca en la programación habitual de la Escuela Municipal de Animación de Rivas, que a lo largo del año impulsa cursos y talleres destinados a reforzar la formación de la juventud en animación sociocultural y ocio educativo mediante metodologías activas y creativas.

Imagen de Freepik.