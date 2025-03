Cuidado con las llamadas falsas de tu compañía de luz con las que pretenden cambiarte de tarifa o de comercializadora

Numerosos lectores de Maldita.es han denunciado recibir llamadas en las que un operador afirma representar a su compañía de luz y les informa sobre una «actualización de tarifas» o un «descuento especial»

¿Has recibido una supuesta llamada de tu comercializadora o compañía de la luz ofreciéndote una tarifa más barata o solicitando la verificación de tus datos? ¡Cuidado! Podría llevarte a un cambio de compañía sin que te des cuenta o ser un timo.

Numerosos lectores de Maldita.es han denunciado recibir llamadas en las que un operador afirma representar a su compañía de luz y les informa sobre una «actualización de tarifas» o un «descuento especial«. Para proceder, les piden confirmar datos como su nombre, DNI, dirección, correo electrónico y cuenta bancaria. Luego, envían un SMS con un enlace que, al firmarse, autoriza el cambio de compañía.

El timo de la compañía de la luz: te cambian el contrato sin que lo sepas

«He dado todos mis datos, me han pasado un enlace y he cometido el error de firmarlo todo (…) Después he llamado a Endesa y me han dicho que era una estafa”, afirma un usuario afectado. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte que estas llamadas buscan engañar al consumidor para que, sin darse cuenta, realice una contratación que cumple los “formalismos legales, pese a estar precedida de engaños, confusión”.

Desde la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) también aseguran que han recibido numerosas reclamaciones de personas afectadas que han sufrido estos engaños para cambiar de comercializadora, o bien, de tarifa —habitualmente, cambian a los consumidores del mercado regulado al libre, o también de tipo de tarifa, según la organización—.

Mantenernos informados y ser cautelosos: esencial para protegernos de estas falsas ofertas

Los operadores que realizan estas llamadas pueden haber accedido de distintas formas a la información personal del usuario o a datos de su contrato. Pueden obtener la información de manera fraudulenta, o bien tratarse de empresas subcontratadas por las comercializadoras, según explica CECU.

Para evitar este tipo de timos de las compañías de la luz, se debe desconfiar siempre de llamadas no solicitadas en las que nos presionan para tomar una decisión. En caso de duda, se debe colgar el teléfono y llamar directamente a la compañía para comprobar la veracidad de lo afirmado por el operador. Si lamentablemente se ha caído en la trampa, hay que contactar con la comercializadora en cuestión y reclamar.

¿Te ha llegado un bulo? Verifica en el WhatsApp de Maldita.es en el +34 644229319.