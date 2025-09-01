Cuidado con el mapa que vincula incendios en Galicia, Castilla y León y Extremadura con supuestos yacimientos de litio y tierras raras

Los contenidos virales relacionan los incendios forestales de agosto de 2025 con la ubicación de minerales, pero no hay evidencias de que ambos elementos estén relacionados. Expertos aclaran que un fuego no facilita la exploración ni explotación de los yacimientos y que los incendios se concentran en las zonas que históricamente más arden en España.

Circulan mapas y publicaciones en redes que relacionan los incendios de este verano en el sur de Galicia, el noroeste de Castilla y León y la zona central de Extremadura con la ubicación de supuestos yacimientos de litio y tierras raras. Sin embargo, no existe evidencia que respalde esa conexión. Los expertos consultados explican que quemar un terreno no facilita la actividad minera y que esas zonas coinciden con las que más incendios forestales han registrado históricamente en España.

Uno de los mapas más compartidos muestra 31 yacimientos en España, de los cuales 17 ya estaban operativos o en desarrollo en 2024. La propia fuente de ese mapa es un informe europeo de 2024 que refleja depósitos de materias primas fundamentales y que, en el caso de España, no de tierras raras, según explicó a Maldita.es Paula Canteli, doctora ingeniera de minas y jefa de Relaciones Institucionales e Internacionales del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

Los incendios se concentran en las zonas que históricamente más arden

El sur de Galicia y el noroeste de Castilla y León son históricamente las áreas más afectadas por los incendios, según la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF). “Suelen ser zonas montañosas y cubiertas de bosques. Por eso arden”, señaló Rafael Marín Bellido, ingeniero geotécnico del IGME. En cambio, en regiones como La Mancha, donde predominan cultivos de trigo y viñedos, los fuegos son menos frecuentes.

Algunas publicaciones vinculan además estos incendios con supuestos intereses de empresas chinas en los yacimientos españoles, recordando un encuentro en abril de 2025 en Pekín entre Pedro Sánchez y empresarios de automoción y baterías. Sin embargo, la información pública disponible muestra que los proyectos mineros activos en España están en manos de sociedades de distintos países como Canadá, Australia, México o Alemania, y ninguna de ellas es china.

En Galicia, por ejemplo, hay solicitudes de explotación de litio presentadas en junio de 2025 en municipios como Cualedro (Ourense), afectados por los incendios de agosto. Todas estas solicitudes pertenecen a Omega Real Estate S.L., una empresa con sede en Madrid.

La legislación autonómica tampoco respalda la idea de que los incendios faciliten el acceso a los minerales. Galicia, Castilla y León y Extremadura permiten la minería en suelo rústico, sin necesidad de recalificar los terrenos forestales afectados por los fuegos. En el caso de que sí fuera necesario una recalificación, la ley de montes prohíbe hacerlo en un terreno quemado en 30 años, salvo excepciones muy concretas.

La minería no se ve favorecida por los incendios forestales

Los especialistas coinciden en que incendiar un terreno no aporta ninguna ventaja para la minería. “Un incendio ni acelera ni facilita los trámites administrativos necesarios para explotar los yacimientos”, afirmó a Maldita.es Enrique Díaz, investigador del IGME. Canteli añade que, además de no facilitar, sería negativo “por todas las obligaciones que conllevan”.

La supuesta coincidencia entre los incendios y la ubicación de minerales es un ejemplo de correlación sin causalidad. De hecho, esa misma coincidencia geográfica se puede trazar con fenómenos sin relación, como el consumo de cerveza de una marca en 2021, la ruta de la Vía de la Plata o la distribución del sapillo pintojo ibérico.

