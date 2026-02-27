Cuarenta y seis locales participan en la Semana Gastronómica de Rivas-Vaciamadrid

La segunda edición organizada por el Ayuntamiento arranca hoy con menús especiales y premios para clientes y hosteleros.
La II Semana Gastronómica comienza este 27 de febrero en Rivas-Vaciamadrid con la participación de 46 bares y restaurantes que ofrecerán hasta el 8 de marzo platos estrella y menús especiales. La iniciativa, enmarcada en la estrategia municipal Semana Gastronómica y “Yo como en Rivas”, busca impulsar la hostelería local y animar a la ciudadanía a descubrir nuevas propuestas culinarias en la ciudad .
Durante diez días, los establecimientos participantes competirán por alzarse con los premios a los mejores platos y menús, mientras que la clientela podrá votar sus propuestas favoritas mediante un código QR disponible en cada local y en la web oficial de la campaña.
Cómo participar y votar
Cada bar o restaurante concurre con un plato destacado, un menú especial o ambas opciones. Para participar en la votación, basta con consumir una de estas propuestas y escanear el código QR habilitado.
Entre quienes registren su voto se sortearán 20 tarjetas regalo de 50 euros, canjeables en cualquiera de los establecimientos adheridos a la campaña . De esta forma, la Semana Gastronómica no solo premia la creatividad culinaria, sino que incentiva el consumo en el comercio local.
Toda la información sobre los locales participantes y sus propuestas puede consultarse en la web yocomoenrivas.com.
Premios para los mejores platos
Los premios para los negocios hosteleros incluyen trofeos en 3D —oro, plata y bronce— y distintos modelos de robot de cocina. El primer premio incorpora además una entrada doble para el Salón Gourmets, que se celebrará en abril en IFEMA .
En la primera edición, celebrada en octubre, participaron 37 establecimientos y se registraron cerca de 6.000 escaneos de códigos QR y alrededor de un millar de votos efectivos . Este año, la cifra de locales aumenta hasta los 46.
Impulso a la hostelería de Rivas
La Semana Gastronómica se suma a otras acciones de dinamización como la Ruta de la Tapa, consolidando un calendario gastronómico en Rivas-Vaciamadrid que pretende reforzar el tejido hostelero y fomentar el consumo de proximidad .
Con esta segunda edición, el Ayuntamiento y el sector buscan afianzar una cita que combine promoción económica y participación vecinal, en un momento clave para bares y restaurantes de la ciudad.