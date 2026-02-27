Cuarenta y seis locales participan en la Semana Gastronómica de Rivas-Vaciamadrid

La segunda edición organizada por el Ayuntamiento arranca hoy con menús especiales y premios para clientes y hosteleros.

La II Semana Gastronómica comienza este 27 de febrero en Rivas-Vaciamadrid con la participación de 46 bares y restaurantes que ofrecerán hasta el 8 de marzo platos estrella y menús especiales. La iniciativa, enmarcada en la estrategia municipal Semana Gastronómica y “Yo como en Rivas”, busca impulsar la hostelería local y animar a la ciudadanía a descubrir nuevas propuestas culinarias en la ciudad .

Durante diez días, los establecimientos participantes competirán por alzarse con los premios a los mejores platos y menús, mientras que la clientela podrá votar sus propuestas favoritas mediante un código QR disponible en cada local y en la web oficial de la campaña.

La Yakuza, menú especial del Tercer Tiempo Sureste. Combo de carne con tarta de queso para dos personas, menú especial del Tercer Tiempo (Rivas Centro).

Cómo participar y votar

Cada bar o restaurante concurre con un plato destacado, un menú especial o ambas opciones. Para participar en la votación, basta con consumir una de estas propuestas y escanear el código QR habilitado.

Entre quienes registren su voto se sortearán 20 tarjetas regalo de 50 euros, canjeables en cualquiera de los establecimientos adheridos a la campaña . De esta forma, la Semana Gastronómica no solo premia la creatividad culinaria, sino que incentiva el consumo en el comercio local.

Toda la información sobre los locales participantes y sus propuestas puede consultarse en la web yocomoenrivas.com.

Premios para los mejores platos

Los premios para los negocios hosteleros incluyen trofeos en 3D —oro, plata y bronce— y distintos modelos de robot de cocina. El primer premio incorpora además una entrada doble para el Salón Gourmets, que se celebrará en abril en IFEMA .

En la primera edición, celebrada en octubre, participaron 37 establecimientos y se registraron cerca de 6.000 escaneos de códigos QR y alrededor de un millar de votos efectivos . Este año, la cifra de locales aumenta hasta los 46.

Plato estrella de La Huella Vegana: Baos de Nopulled pork

Impulso a la hostelería de Rivas

La Semana Gastronómica se suma a otras acciones de dinamización como la Ruta de la Tapa, consolidando un calendario gastronómico en Rivas-Vaciamadrid que pretende reforzar el tejido hostelero y fomentar el consumo de proximidad .

Con esta segunda edición, el Ayuntamiento y el sector buscan afianzar una cita que combine promoción económica y participación vecinal, en un momento clave para bares y restaurantes de la ciudad.

Plato estrella de Caserío Pipatune Sidrería: Medallón tierno de Solomillo especial Pipatune