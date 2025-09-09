Cuando Rivas valía 33 fanegas de sal

En 1632, bajo el reinado de Felipe IV, el Censo de la Sal registró que Rivas debía contribuir con 33 fanegas de sal. Este documento histórico refleja la dimensión económica de la localidad en la Castilla del Siglo XVII.

El Censo de la Sal de 1631es una de las fuentes históricas más importantes para conocer la población y la economía de la Corona de Castilla en el siglo XVII. Mandado elaborar por Felipe IV, tenía como objetivo regular el impuesto sobre la sal, un producto estratégico en la alimentación y la conservación de alimentos. No sólo era un producto de primera necesidad, sino que su monopolío pertenería a la Corona.

En el registro del partido de Madrid, Rivas aparece con una contribución de 33 fanegas de sal, lo que indica su pequeño tamaño pero también su papel en la red fiscal del reino. Estas fanegas tendrían un valor aproximado de 1.980 reales.

Otros lugares del entorno también figuran en el censo, con nombres que hoy suenan familiares pero que nos recuerdan su pasado histórico:

Getafe (Jetafe): 700 fanegas de sal

Leganés (Leganés): 170 fanegas de sal

Pozuelo de Alarcón (Alarcón): 80 fanegas de sal

Aravaca (Aravaca): 36 fanegas de sal

Alameda de Osuna (Alameda): 80 fanegas de sal

Vicálvaro (Bicálbaro): 283 fanegas de sal

La mayoría de estos sitios en Madrid no contaban con población, como Rivas. Getafe era la ciudad más poblada, como 918 vecinos.

Estas cifras permiten reconstruir el peso relativo de cada población y compararlas con el pequeño Rivas de finales del siglo XVII, llamado Ribas. Este censo u otros como el de Floridablanca que puede conocer en “De Baciamadrid a Vaciamadrid”, nos permite conocer cómo ha evolucionado nuestra ciudad.

Madrid en el Censo de la Sal (INE)