Crea tu propio bolso aterciopelado con Katia Polar Extreme

Una guía sencilla te permite crearte el bolso más suave que podrías tener.

¿Te gustaría tejer un bolso suave, con mucho volumen y que puedas terminar en poco tiempo, aunque no tengas experiencia? Esa es la idea detrás del bolso hecho con Katia Polar Extreme, un hilo extragrueso con efecto aterciopelado que se está popularizando por sus proyectos sencillos, pero con un resultado muy vistoso. Es el tipo de accesorio que queda bien tal cual sale del patrón, pero que también admite cambios si te apetece personalizarlo.

Katia Polar Extreme está pensada para tejer rápido y ver avance desde las primeras vueltas. Se trabaja con agujas de 20 milímetros y cada ovillo trae 300 gramos y 30 metros, un formato grande que encaja bien con proyectos de una sola pieza. Su composición es 100% poliéster, lo que explica ese tacto “mullido” y el aspecto esponjoso que se mantiene en el tejido. Por eso suele usarse en complementos de invierno, cojines o pequeñas mantas decorativas, piezas donde el volumen es parte del diseño.

La propuesta más directa es el bolso del patrón oficial. La construcción es sencilla y está planteada para que la pueda seguir alguien que está empezando. Se montan 11 puntos y se teje en punto jersey derecho hasta alcanzar 50 centímetros de largo. Después se cierran los puntos, se dobla la pieza siguiendo el esquema y se cose por el lateral para formar el volumen. El patrón remata el bolso con dos asas de 35 centímetros, pensadas para coserse, y recomienda añadir un forro interior para que el acabado sea más resistente y práctico en el día a día.

Para quienes no tejen, este tipo de proyecto tiene una ventaja clara. No obliga a aprender muchas técnicas a la vez. Montar puntos, tejer del derecho, cerrar y coser. Con eso ya se puede sacar adelante. Y para quienes ya tienen práctica, es un patrón agradecido, de esos que se terminan rápido y funcionan bien como regalo o como proyecto entre proyectos.

Hay un detalle que conviene tener en cuenta antes de ponerse manos a la obra. El patrón avisa de que, por las características técnicas del hilo, pueden aparecer nudos. La recomendación es sencilla, asegurar el nudo con hilo de coser antes de tejerlo para evitar que se suelte. Una vez integrado, el propio pelo del hilo lo disimula y apenas se aprecia.

Si quieres hacerlo tal cuál se propone en el patrón lo tienes muy fácil. En Las Tijeras Mágicas se puede comprar la lana Katia Polar Extreme y descargar el patrón gratuito desde la ficha del producto, además puedes preguntarles cualquier duda acerca del material o las instrucciones del patrón.

Y si la pregunta es si hace falta saber tejer para intentarlo, la respuesta es que no hace falta saber mucho, nada más allá que tener ganas de dedicarle tiempo, aprender y pasar un buen rato creando un complemento único que podrás usar en tu día a día.