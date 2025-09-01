Conoce el potencial solar de tu vivienda en Rivas

El Ministerio de Transportes lanza una nueva versión del mapa solar que permite calcular el potencial fotovoltaico y los costes de instalación en cada edificio de Rivas y de toda España.



Una herramienta para calcular el potencial solar en Rivas

El mapa solar, disponible en la web del Instituto Geográfico Nacional (IGN), ofrece información detallada del rendimiento que puede generar cada tejado. Basta con introducir una dirección en Rivas, seleccionar el edificio y el visor muestra la capacidad fotovoltaica anual, los costes aproximados y la ubicación óptima para instalar placas solares.

Esta herramienta es útil tanto para particulares como para empresas instaladoras, ya que permite planificar de forma realista una inversión en energías renovables y avanzar hacia un modelo energético más sostenible en la ciudad.

Funcionalidades mejoradas en la nueva versión

La versión publicada en agosto amplía las opciones disponibles:

Simulador de costes de instalación según número y tipo de placas.

Curvas de potencial solar anual para cada tejado.

Herramienta de dibujo para seleccionar zonas concretas de una cubierta.

Cuadro de mando con el potencial solar estimado por municipios.

Además, se incluyen capas específicas que muestran la radiación solar media en edificios públicos y el potencial global del suelo, lo que abre la puerta al desarrollo de proyectos de huertos solares.

Datos para impulsar la transición energética

El cálculo del potencial solar combina información del Catastro, el Modelo Digital de Superficies del Instituto Geográfico Nacional y datos europeos de radiación solar. El proyecto ha sido financiado con fondos europeos Next Generation EU, dentro de los PERTE de energía y sostenibilidad.

Con esta herramienta, los vecinos de Rivas pueden conocer de forma sencilla cuánto pueden ahorrar y qué impacto positivo tendría el uso de energía solar en sus hogares. Una forma práctica de acercar la transición energética a la vida cotidiana.

La web también ofrece información sobre las comunidades energéticas. Un ejemplo de comunidad energética es la ripense LaPablo Renovable, que implica a más de 500 hogares de la cooperativa Pablo Iglesias, una de las pioneras de la ciudad.

Ejemplo de visualización del potencial solar en el CEIP El Olivar, en el barrio de Covibar. La web ofrece tanto indicadores energéticos como económicos.