Conchita de Moya presenta ‘Ecos de paisaje’: Un viaje visual por el arte conquense

Nueva exposición de cuadros, disponible del 13 de mayo al 8 de junio

La reconocida artista conquense Conchita de Moya inaugura su nueva exposición de pintura titulada Ecos de paisaje. Desde el próximo 13 de mayo hasta el 8 de junio, la Sala Miguel Hernández del Centro Social de Covibar abrirá sus puertas para ofrecer a los amantes del arte, residentes y visitantes, un recorrido íntimo y vibrante por la evolución creativa y personal de la autora.

¿Qué descubrir en ‘Ecos de paisaje’?

La exposición Ecos de paisaje es mucho más que una simple colección de cuadros; se trata de una ventana abierta a la reflexión, la emoción y la contemplación. En esta cuidada selección de trabajos recientes, la pintora ha logrado capturar la esencia de sus pensamientos más profundos sobre el entorno natural y la luz.

Los asistentes tendrán el privilegio de observar el fascinante contraste y la armonía entre dos técnicas pictóricas muy distintas: la fuerza rotunda y la textura del óleo frente a la delicadeza y fluidez de la acuarela. Esta combinación no solo enriquece la muestra, sino que permite a la autora plasmar una amplia gama de matices. El resultado es una experiencia estética rica, dinámica y profundamente conmovedora que invita a detenerse y observar cada detalle.

Una trayectoria marcada por la pasión y el color

La relación de Conchita de Moya con el arte comenzó a fraguarse durante su infancia, convirtiéndose pronto en una vocación inquebrantable que ha dado forma a una sólida carrera profesional. A lo largo de los años, su proceso de formación se ha nutrido del aprendizaje directo junto a destacados pintores, lo que le ha permitido depurar su técnica hasta alcanzar un nivel excepcional.

Su estilo personal se distingue a primera vista por su gran sensibilidad, el uso inteligente del color y una búsqueda incesante de la emoción. Aunque ha cimentado gran parte de su prestigio en la pintura al óleo, su inagotable inquietud creativa la ha llevado a explorar el mundo de la acuarela en los últimos años. Esta evolución técnica ha inyectado una frescura innegable a su lenguaje visual, demostrando que su arte está vivo y en constante transformación.

Versatilidad y conexión con el público

El talento de Conchita de Moya trasciende los lienzos tradicionales. Su versatilidad la ha llevado a incursionar en otros ámbitos creativos, destacando especialmente como ilustradora de varios cuentos infantiles. Este trabajo paralelo evidencia su capacidad para conectar con públicos de todas las edades y su habilidad para transmitir emociones universales a través de trazos sencillos y colores vivos.