La Comunidad amplía en 3 millones las ayudas a autónomos y a la contratación

El Consejo de Gobierno eleva a 45 millones las dos líneas: 13 para quien empieza por cuenta propia y 32 para contratar parados de larga duración

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado un aumento de 3 millones de euros en el presupuesto de este año para la Tarifa Cero de nuevos autónomos y para los incentivos a la contratación indefinida de desempleados con dificultades de inserción, según la nota difundida por el Gobierno regional. La dotación permitirá atender las solicitudes que se presenten hasta el cierre del ejercicio.

Las dos líneas, que gestiona la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, suman 45 millones de euros en 2026: 13 millones para quienes comienzan a trabajar por cuenta propia, tras incorporar dos millones adicionales, y 32 millones para fomentar la contratación, con un millón más.

Devolver las cuotas del primer año

La primera convocatoria devuelve a los nuevos emprendedores las cuotas abonadas a la Seguridad Social durante sus doce primeros meses de actividad. Ese plazo se prolonga un año más en tres supuestos: ingresos inferiores al salario mínimo, discapacidad o situación de vulnerabilidad. La ayuda también alcanza a los mayores de 52 años que dejan el subsidio por desempleo para emprender.

Hasta 11.000 euros por cada empleo indefinido

La segunda línea abona entre 5.500 y 11.000 euros, según las circunstancias del nuevo trabajador, a empresas, profesionales independientes y entidades sin ánimo de lucro por cada empleo indefinido que generen. Los contratados tienen que ser parados de larga o muy larga duración, mayores de 45 años o personas que vayan a desempeñar su labor en municipios rurales de menos de 5.000 habitantes.

Quien recibe la subvención se compromete a conservar el puesto durante un periodo mínimo de doce meses. El importe depende del perfil del trabajador que se incorpora.

Abiertas todo el año por vía telemática

Las dos subvenciones están activas y pueden solicitarse en cualquier momento del año a través de la Administración Digital del Gobierno regional. La ampliación aprobada esta semana no cambia los requisitos ni los importes: lo que asegura es que haya presupuesto para las peticiones que se presenten de aquí a diciembre.

La Comunidad ya había ampliado en agosto en 1,5 millones las ayudas al emprendimiento colectivo, hasta los 5,5 millones, para cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción, con subvenciones de hasta 20.000 euros por beneficiario. Es una línea distinta de las dos aprobadas ahora, que se dirigen al autónomo individual y a la contratación por cuenta ajena.

Para un trabajador por cuenta propia de Rivas, el cálculo es directo: la Tarifa Cero le devuelve la cuota de la Seguridad Social de sus doce primeros meses de alta, y la solicitud se resuelve por la sede electrónica regional. Para quien contrata, el incentivo depende del perfil del desempleado que incorpore y del compromiso de mantener el empleo un año.

Lo que la nota oficial no detalla es cuántas personas han solicitado cada línea este año, cuántas se han quedado fuera ni cuántas de ellas están empadronadas en Rivas: el comunicado del Consejo de Gobierno no incluye desglose municipal ni cifras de beneficiarios por municipio. Tampoco precisa si la ampliación de tres millones agotará el crédito antes de diciembre o si habrá nuevas aportaciones.