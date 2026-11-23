Bajo la superficie de las emociones: el viaje transformador de Universo Iceberg

Descubre la fusión entre psicología y arte el miércoles 25 de noviembre a las 19:30 h en el Centro Social de Covibar, con una exposición de ilustraciones accesible hasta el 21 de diciembre.

Lo que mostramos al exterior es tan solo la cima de una estructura inmensa. En el interior de cada persona habita un territorio invisible pero determinante: un compendio de emociones, vivencias, miedos, anhelos y cicatrices que moldean en silencio nuestra forma de actuar, sentir y vincularnos con el mundo.

Con esta reveladora premisa nace el proyecto Universo Iceberg, una obra que entrelaza la literatura, la salud mental y la creación artística para motivarnos a cuestionar las apariencias y mirar con mayor profundidad a quienes nos rodean.

Una mirada empática hacia el comportamiento humano

Fruto de años de acompañamiento profesional en la escucha de procesos personales, esta propuesta propone sumergirse en la complejidad de nuestras respuestas emocionales. La rabia, por ejemplo, suele ser la coraza visible de un dolor no digerido, mientras que el afán de control continuo nace casi siempre de una profunda inseguridad. Detrás de cualquier conducta que nos resulta difícil de comprender se oculta una historia que casi nunca nos hemos detenido a escuchar.

Universo Iceberg invita precisamente a realizar esa pausa necesaria, ofreciendo una perspectiva fresca para sanar nuestras propias sombras y desarrollar una escucha más compasiva hacia las experiencias ajenas.

La sinergia entre psicología, literatura e ilustración

El valor diferencial de esta obra reside en la convergencia de dos miradas tan creativas como fundamentadas. Sus autores, Paula Sánchez-Alarcón y Javier Estrada Campayo, son psicólogos, psicoterapeutas y directores cofundadores de RAYCES Psicólogos, con una amplia trayectoria en la docencia y la divulgación.

En esta alianza, Paula Sánchez-Alarcón aporta su universo visual como escritora e ilustradora, dando forma plástica a las metáforas de la psique. Por su parte, Javier Estrada Campayo enriquece la obra con su sensibilidad narrativa y su visión sobre el desarrollo emocional.

Encuentro con los autores y muestra de obras originales

El próximo miércoles 25 de noviembre a las 19:30 horas, el Centro Social de Covibar acogerá la presentación oficial del libro. Durante la velada, los autores conversarán con los asistentes para desvelar el proceso creativo, las vivencias y las reflexiones que impulsaron el proyecto.

El acto marcará también la inauguración de la exposición con las ilustraciones originales que dieron vida a la publicación. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 21 de diciembre, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de detenerse ante cada pieza, contemplar sus significados y comprobar que aquello que permanece oculto ante los ojos es, en muchas ocasiones, la parte más relevante de lo que somos.