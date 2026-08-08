La Comunidad de Madrid eleva a 5,5 millones las ayudas para cooperativas

La convocatoria incrementa un 37,5% su presupuesto y mantiene abiertas las solicitudes para nuevos proyectos empresariales

La Comunidad de Madrid ha aprobado un incremento de 1,5 millones de euros en la dotación destinada a las ayudas para proyectos de emprendimiento colectivo, elevando el presupuesto total de la convocatoria de 2026 hasta los 5,5 millones de euros. La decisión, autorizada este miércoles por el Consejo de Gobierno, busca reforzar el apoyo a la creación y consolidación de cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción, así como facilitar la incorporación de nuevos socios y la contratación de servicios de asesoramiento.

Estas subvenciones permiten acceder a hasta 20.000 euros por beneficiario, dependiendo de la línea de ayuda solicitada. Además de financiar inversiones, también contemplan gastos relacionados con la creación, ampliación y desarrollo de este tipo de entidades empresariales.

Cuatro líneas de ayudas para impulsar el empleo colectivo

La convocatoria se organiza en cuatro modalidades dirigidas a diferentes necesidades de las entidades de economía social.

La primera ofrece hasta 15.000 euros para apoyar la puesta en marcha de cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción. La segunda financia hasta el 50% del salario bruto mensual de trabajadores contratados de forma indefinida y a jornada completa para prestar servicios de asesoramiento, con un límite máximo de 150.000 euros por entidad.

La tercera línea cubre hasta el 50% de los gastos derivados de la creación, ampliación y desarrollo de estas organizaciones, con un máximo de 20.000 euros anuales por beneficiario.

Por último, la cuarta modalidad está orientada a favorecer la entrada de nuevos socios. En este caso, las ayudas alcanzan 10.000 euros por persona incorporada, con un máximo de cinco incorporaciones por entidad, además de una subvención de hasta 3.000 euros para financiar las aportaciones al capital social.

La convocatoria permanece abierta

Con esta ampliación presupuestaria, el Ejecutivo regional pretende dar respuesta al incremento de solicitudes registradas en este tipo de programas de apoyo al emprendimiento colectivo y a la economía social.

Las solicitudes continúan abiertas y pueden presentarse a través de la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, donde también se encuentra disponible la información sobre los requisitos y el procedimiento para acceder a estas ayudas.

El aumento de la financiación supone un 37,5% más de recursos respecto a la dotación inicial prevista para 2026, con el objetivo de facilitar la creación de nuevas iniciativas empresariales basadas en modelos cooperativos y de participación de los trabajadores.