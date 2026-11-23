El Ateneo Republicano celebra su III Concierto Republicano

Carrickfergus lleva el folk irlandés a la Sala Marcos Ana el sábado 28 de noviembre, a las 20.00, con donativo de cinco euros y fila cero.

El Ateneo Republicano de Rivas celebra el sábado 28 de noviembre su III Concierto Republicano, con el grupo local Carrickfergus y su folk irlandés en la Sala Marcos Ana del Centro Cultural García Lorca, a las 20.00 horas y con un donativo de cinco euros.

Las puertas abrirán antes del inicio. El acceso se plantea mediante un donativo de cinco euros y habrá fila cero para quienes quieran colaborar sin asistir. Las entradas se pueden reservar escribiendo a ateneorepublicanorivas@gmail.com o adquirir en la propia puerta. Durante el concierto habrá servicio de bar y se sorteará un pack republicano entre las personas asistentes.

Carrickfergus repite como protagonista del concierto tras las dos ediciones anteriores. El grupo es conocido en el municipio por sus sesiones de folk irlandés y por colaborar con asociaciones locales poniendo música a sus reivindicaciones; en su repertorio está Jarama Valley, el histórico homenaje a las brigadas internacionales que combatieron el fascismo en la Guerra Civil.

Con esta tercera edición, el Ateneo vuelve a apostar por la cultura como espacio de encuentro. La segunda edición se celebró en noviembre de 2025 con el mismo formato.

El Ateneo Republicano de Rivas celebra el sábado 28 de noviembre su III Concierto Republicano, con el grupo local Carrickfergus y su folk irlandés en la Sala Marcos Ana del Centro Cultural García Lorca, a las 20.00 horas y con un donativo de cinco euros.