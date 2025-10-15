Comunicado del «Bicibús Interescolar por Palestina»

Rivas pedalea por la dignidad y la libertad del pueblo palestino.

Buenos días, amigos u amigas de Rivas:

Somos varias familias Ripenses organizadas en la Plataforma Bicibús Interescolar, un movimiento ciudadano que promueve la movilidad sostenible y la participación vecinal. Queremos compartir con vosotras una nueva iniciativa que creemos de interés para la comunidad, por si es de vuestro interés y agrado compartir:

Se trata de el 1er Bicibús Interescolar por Palestina, una marcha ciudadana en bicicleta por la infancia, la dignidad y la paz.

El Bicibús Interescolar por Palestina es un encuentro ciudadano en bicicleta. Usaremos la calzada como espacio público para unir nuestra voz a favor de una movilidad amable y sostenible, pero esta vez también por algo más grande: por la libertad, los derechos humanos y la dignidad. Queremos visibilizar a la infancia palestina y exigir que los gobiernos cumplan los acuerdos internacionales y pongan fin al genocidio, la impunidad y la indiferencia.

Empezaremos a pedalear a las 10:00 desde el carril Peatonal frente al colegio Hipatia, pararemos en el la plaza del ayuntamiento y terminaremos a las 11:30 en la casa de las asociaciones, donde nos uniremos al evento Infancia por Palestina, donde se realizarán multitud de actividades dirigidas a la infancia, cuentacuentos, teatro, conciertos y comida popular (también con opción vegana). Toda la recaudación del evento será destinada a Gaza, a través de la Asamblea Rivas por Palestina.

📅 Sábado 19 de octubre

🕙 Salida: 10:00 h desde el Colegio Hipatia

🏁 Llegada: 11:30 h a la Casa de las Asociaciones, donde continuará el evento Infancia por Palestina hasta las 16:00 h con cuentacuentos, teatro, conciertos y comida popular.

Esta propuesta nace de la colaboración entre movimientos y agrupaciones de Rivas comprometidos con la solidaridad internacional, convencidos de que la paz solo tiene sentido cuando se construye desde la justicia, la libertad y la autodeterminación. Inscripciones y + información en:

https://docs.google.com/document/d/1tLX8wmDYryQ_CT_8yEOiaDXD7hVbDC4dY0KX5b8aYgM/edit?usp=sharing