OPINIÓN

Comedor escolar universal y gratuito como parte inseparable del derecho a la educación

Artículo de José Luis Alfaro, portavoz del grupo municipal IU-MM-VQ.

Sólo cuando un derecho se universaliza llega a quien más lo necesita, sin exclusiones y generando cohesión social. En el pleno de diciembre, desde nuestro grupo municipal, reclamamos una ley autonómica para reforzar el derecho a la educación y a la igualdad real de oportunidades entre la población escolar con la implantación del comedor escolar gratuito y universal.

Esta propuesta transformaría el modelo actual de la Comunidad de Madrid para que ningún niño, niña o adolescente de la región se quede fuera del servicio de comedor escolar por motivos económicos. No olvidemos que vivimos en la región con el coste de la crianza más elevado de todo el Estado.

Si el comedor se integra en el proyecto educativo, deja de ser un servicio opcional con coste para las familias, y pasa a ser un derecho universal y gratuito para todo el alumnado de 0 a 16 años escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos.

Consideramos que la educación no se debe limitar a lo que ocurre en el aula, el comedor es un recurso pedagógico, social, y un factor clave para la salud infantil. Es un servicio que se da en el centro educativo, forma parte de la jornada e impacta en la socialización de los y las escolares. Por tanto, debería estar integrado en el derecho a la educación, para que el acceso al mismo no dependa del poder adquisitivo de las familias.

En la actualidad son las familias con mayores rentas las que más utilizan este servicio, a lo que se suma el uso desigual según la etapa educativa. Un 31% de los y las menores de nuestra comunidad viven en riesgo de exclusión social, pero sólo un 13% recibe reducción del precio del servicio. Es decir, el modelo actual resulta excluyente y no llega a quien más lo necesita.

En Rivas implantamos el Fondo de Compensación Educativa para complementar la ayuda autonómica que se quedaba corta. Una medida que en este curso ha supuesto que 400 menores sólo tengan que abonar un euro diario por el menú.

Esta nueva propuesta supone un salto cualitativo, pues pretende garantizar que todos los niños y niñas cuenten con una comida diaria equilibrada, independientemente del nivel de renta de sus familias, llegaría a todos los y las escolares de centros públicos.

La proposición de ley registrada en la Asamblea de Madrid plantea una implantación progresiva a lo largo de cuatro años. Con una estimación presupuestaria de 836 millones de euros al año, cantidad que tiene en cuenta el total de estudiantes de la región, los días lectivos anuales y el coste medio del menú. Una partida asumible en los presupuestos autonómicos si se desarrolla una reforma de las políticas fiscales que realmente den cumplimiento al principio de progresividad. Tengamos en cuenta que el gobierno regional perdona cada año cerca de 6000 millones de euros a las grandes fortunas. Queda claro que es un modelo viable, sólo es cuestión de prioridades.

Entender el comedor escolar como parte inseparable del derecho a la educación es poner realmente a la infancia en el centro de las políticas públicas. Para nuestro grupo, garantizar una comida saludable al día en los centros educativos sería una política pública justa con un alto retorno en cohesión social, y fundamental para alcanzar la igualdad de oportunidades.