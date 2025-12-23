Cohabita Rivas da un paso decisivo con la firma de las escrituras de sus parcelas

El Ayuntamiento formaliza la cesión de suelo municipal para desarrollar un proyecto pionero de vivienda colaborativa

Rivas Vaciamadrid ha dado este lunes un nuevo impulso al proyecto Cohabita Rivas con la firma de las escrituras de las tres parcelas municipales destinadas a este modelo innovador de vivienda colaborativa para personas mayores. El acto, celebrado en el Ayuntamiento, ha estado presidido por la alcaldesa, Aída Castillejo, y ha contado con la participación de representantes de las cooperativas Cosmos de Rivas, La Corrala de Rivas y Taray.

La formalización de las escrituras se enmarca en el acuerdo aprobado por el pleno municipal el pasado mes de julio, mediante el cual se concedió a las tres cooperativas un derecho de superficie por un plazo de 75 años sobre parcelas de uso dotacional. En conjunto, los terrenos suman una superficie aproximada de 13.264 metros cuadrados, repartidos de forma similar entre las tres entidades beneficiarias.

Este derecho de superficie permite el uso del suelo, el vuelo y el subsuelo para la promoción, construcción y gestión de viviendas colaborativas en régimen de cesión de uso, manteniendo su carácter de equipamiento de bienestar social. El objetivo es ofrecer una alternativa a los modelos tradicionales de residencias, apostando por comunidades autogestionadas en las que las personas mayores combinan viviendas privadas con amplios espacios comunes.

El proyecto Cohabita Rivas pone el foco en el envejecimiento activo, la autonomía personal y la vida en comunidad, con especial atención a la prevención de la soledad no deseada. Los futuros residentes han participado de manera directa en un proceso de codiseño que ha abarcado aspectos sociales, organizativos e incluso arquitectónicos, acompañados en todo momento por personal técnico.

Durante el acto, la alcaldesa subrayó que esta iniciativa refuerza el compromiso municipal con políticas innovadoras en materia de vivienda y cuidados. “Promovemos un modelo que fomenta la autonomía personal, las redes de apoyo comunitario y la colaboración entre la administración pública y la ciudadanía organizada”, señaló Castillejo.

Con la firma de las escrituras, Cohabita Rivas avanza hacia la materialización de un proyecto considerado pionero en España y que sitúa a la ciudad como referente en nuevas fórmulas de convivencia y atención a las personas mayores.