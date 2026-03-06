Códigos QR para localizar los comercios de Covibar

El Ayuntamiento estrena señalética con QR que conectará con 165 negocios locales y su ubicación.

El barrio de Covibar, en Rivas-Vaciamadrid, ha comenzado a instalar señales con códigos QR en distintos puntos de sus áreas comerciales para facilitar que vecinos y visitantes encuentren comercios y locales de hostelería. El sistema dirige a un directorio digital con 165 negocios del barrio, accesible desde el móvil, con información organizada por zonas y ordenada según cercanía.

El proyecto, denominado QR Covibar, consiste en colocar señalética vertical en accesos y salidas de las principales zonas comerciales. Al escanear el código, el usuario accede a un listado de establecimientos integrados en la plataforma municipal TodoenRivas, donde aparecen geolocalizados para facilitar su localización.

La iniciativa busca visibilizar la oferta comercial y hostelera del barrio y facilitar a la ciudadanía descubrir negocios cercanos mientras se mueve por Covibar.

Ocho áreas comerciales conectadas con el móvil

El directorio digital organiza los comercios de Covibar en ocho áreas comerciales, definidas a partir de las plazas vecinales del barrio. Cada zona cuenta con su propio código QR que enlaza con la información correspondiente.

Entre las áreas incluidas están Casals-Picasso, Centro Cívico Comercial Covibar, Plaza de las Ranas-García Lorca o Dolores Ibárruri, además de otras zonas como Autonomías, Pirineos-Blimea, Manzana 2-3 y Parque Encuentro.

En total se prevé la instalación de 40 señales verticales repartidas por estas zonas para facilitar el acceso a la información desde distintos puntos del barrio.

Información útil para moverse por el barrio

Además del listado de negocios, el sistema muestra información práctica para el visitante. La web a la que redirigen los códigos QR incluye datos sobre plazas de estacionamiento disuasorio cercanas y también la localización de estaciones de Bicinrivas próximas.

De esta forma, el directorio digital funciona como una especie de mapa comercial del barrio, actualizado según cambian los establecimientos o se incorporan nuevos negocios a la plataforma municipal.

Parte de la estrategia de digitalización del comercio

La iniciativa se enmarca dentro de las acciones de la Agenda Urbana Rivas 2030 y de la estrategia municipal Rivas Desarrolla y Emprende, orientadas a impulsar la digitalización del comercio local.

La plataforma TodoenRivas, creada para agrupar la oferta comercial y empresarial del municipio, permite generar estas “rutas online” de comercios de Covibar, que pueden actualizarse continuamente y consultarse en cualquier momento desde el móvil mediante los códigos QR instalados en la calle.

Con este sistema, el Ayuntamiento busca hacer más visible el comercio de proximidad y facilitar que vecinos y visitantes conozcan la red de tiendas, bares y servicios del barrio mientras recorren sus plazas y zonas comerciales.