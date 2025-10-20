César Jara: “En las aulas no se ha alertado contra el fascismo ni se ha explicado lo que supuso la dictadura”

El escritor y periodista ha sido invitado por el Ateneo Republicano de Rivas a presentar su novela, cargada de memoria histórica.

El veterano periodista César Jara vuelve a Rivas con una novela sobre memoria democrática bajo el brazo. El próximo viernes, 24 de octubre, presentará el libro ‘Los músicos de El Campesino’, invitado por el Ateneo Republicano de Rivas. El encuentro comenzará a las 19h. en el Salón de Actos de Casa de las Asociaciones de Rivas (Avda. Armando Rodríguez Vallina, s/n. Covibar).



Jara, ya jubilado, ha dedicado sus últimos años a la investigación histórica sobre todo lo relacionado con la guerra civil y el exilio, especialmente a todo lo relativo con las brigadas internacionales.

Pocos días antes del encuentro con los lectores, nos responde a un breve cuestionario.

¿Qué vamos a encontrar en su novela?

La historia entrecruzada de dos hombres, uno español y otro cubano, unidos en amistad por su amor a la música, sus ideales antifascistas y su profundo sentimiento de solidaridad internacionalista.

¿Por qué ha decidido centrar la novela en la unidad de El Campesino?¿Por qué ha elegido a este personaje?

La banda de música era la de la división 46, la que mandaba El Campesino, banda que fue muy importante en el Ejército Popular de la República.

El Campesino fue uno, creado por la propaganda de guerra comunista, que tuvo una trayectoria vital y política muy compleja y polémica.

Hay otro personaje memorable: Julio Cueva, ¿qué papel tuvo este personaje en la Guerra Civil?

Fue un cuadro del Partido Comunista de Cuba, que junto a otros cuantos cubanos, luchó en los primeros días contra la sublevación fascista en Madrid. Ayudó a la llegada de cientos de cubanos a luchar en las brigadas internacionales y, desde su gran prestigio de famoso músico en su país, enarboló la bandera antifascista en solidaridad con la España republicana.

¿Qué influencia tenía la música en la vida cotidiana de una división como la 46?

La banda de música era la que rendía honores en actos públicos, militares y políticos ante las máximas autoridades republicanas, además de ofrecer conciertos populares en la retaguardia en Madrid y servir de esparcimiento a los combatientes.

¿Cómo era la vida cotidiana en las trincheras?

Era muy dura; los combatientes pasaban muchas penalidades y muchas veces no tenían los medios necesarios. Durante la batalla de Teruel, hubo muchas bajas por el frío, por carecer del equipo adecuado, por ejemplo. Pero había ideales y mucha ilusión y conciencia de lucha.

¿Qué más personajes vemos en su novela?

Desfilan los principales mandos militares y dirigentes políticos del bando republicano: Azaña, Negrín, Líster, Miaja, Rojo, Modesto y muchos más. Hay una mención importante de episodios relevantes, como la desaparición del líder comunista, no estalinista, Andreu Nin.

Últimamente hay mucho debate sobre el auge de los discursos fascistas entre los jóvenes, ¿cree que tiene que ver con la falta de memoria democrática que ha tenido este país hasta hace pocos años?

Sin duda alguna es así. No se ha hecho apenas nada de pedagogía histórica en las aulas. No se ha alertado contra el fascismo ni se ha explicado lo que supuso la dictadura franquista y la lucha popular contra la misma. Los gobiernos del PSOE no han tenido coraje para cortar con el pasado y hasta hace poco tiempo no se han aprobado leyes en tal sentido.

Usted vivió algunos años en Rivas, ¿cree que es una buena ciudad para hablar sobre memoria democrática?



Rivas es un buen ejemplo, a nivel municipal y social, de hacer bien las cosas en este campo. Hay una mayoría ciudadana progresista y receptiva hacia esas iniciativas y gente muy comprometida con la defensa de las libertades, la democracia y contra el fascismo. Me siento feliz de presentar mi novela en esta ciudad, invitado por el Ateneo Republicano.