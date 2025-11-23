Logo Zarabanda
CCOO organiza en Rivas-Vaciamadrid una jornada para analizar el presente y futuro del sistema público de pensiones

Una mano atrapa monedas que caen, con texto en español sobre un acto del sistema público de pensiones de CCOO el miércoles 26 de noviembre a las 9:30 horas en Rivas-Vaciamadrid. El fondo es blanco con texto en rojo y gris.

Contarán con representantes sindicales, expertos y responsables municipales

El sindicato CCOO celebrará el próximo miércoles 26 de noviembre de 2025 una jornada dedicada a examinar los retos actuales del sistema público de pensiones. El encuentro, que tendrá lugar en la Sala Pedro Zerolo del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, reunirá a dirigentes sindicales, representantes institucionales y especialistas en políticas sociales.

La apertura contará con la participación de la alcaldesa de Rivas-Vaciamadrid, Aida Castillejo Parrilla; el secretario general de la Unión Comarcal Las Vegas de CCOO, Antonio Medina Mollons; y la secretaria general de CCOO Madrid, Paloma López Bermejo.

A partir de las 10:30 horas se desarrollará la primera mesa de trabajo, centrada en la viabilidad del sistema, sus necesidades financieras y la suficiencia de ingresos. La sesión estará moderada por Ana García Sáez de Gallo, responsable de Políticas Sociales de CCOO Las Vegas, y contará con la participación de representantes de UGT Madrid, ASEARCO y CCOO Madrid.

La jornada continuará con una ponencia a cargo de Carlos Bravo Fernández, de la Secretaría de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, que abordará el papel del sistema de pensiones como garantía de igualdad.

Finalmente, a partir de las 12:15 horas, se celebrará una mesa de debate generacional con la participación de jóvenes sindicalistas y responsables del área de jubilados y pensionistas de CCOO Madrid. La concejala de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Manuela Refolio Bonito, será la encargada de clausurar el encuentro.

