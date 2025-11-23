CCOO organiza en Rivas-Vaciamadrid una jornada para analizar el presente y futuro del sistema público de pensiones

Contarán con representantes sindicales, expertos y responsables municipales

El sindicato CCOO celebrará el próximo miércoles 26 de noviembre de 2025 una jornada dedicada a examinar los retos actuales del sistema público de pensiones. El encuentro, que tendrá lugar en la Sala Pedro Zerolo del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, reunirá a dirigentes sindicales, representantes institucionales y especialistas en políticas sociales.

La apertura contará con la participación de la alcaldesa de Rivas-Vaciamadrid, Aida Castillejo Parrilla; el secretario general de la Unión Comarcal Las Vegas de CCOO, Antonio Medina Mollons; y la secretaria general de CCOO Madrid, Paloma López Bermejo.

A partir de las 10:30 horas se desarrollará la primera mesa de trabajo, centrada en la viabilidad del sistema, sus necesidades financieras y la suficiencia de ingresos. La sesión estará moderada por Ana García Sáez de Gallo, responsable de Políticas Sociales de CCOO Las Vegas, y contará con la participación de representantes de UGT Madrid, ASEARCO y CCOO Madrid.

La jornada continuará con una ponencia a cargo de Carlos Bravo Fernández, de la Secretaría de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, que abordará el papel del sistema de pensiones como garantía de igualdad.

Finalmente, a partir de las 12:15 horas, se celebrará una mesa de debate generacional con la participación de jóvenes sindicalistas y responsables del área de jubilados y pensionistas de CCOO Madrid. La concejala de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Manuela Refolio Bonito, será la encargada de clausurar el encuentro.