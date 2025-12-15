CCOO Madrid denuncia que los Presupuestos de 2026 entregan miles de millones a la gestión privada

El sindicato alerta de un modelo que recorta el esfuerzo público en sanidad, educación y servicios esenciales.

Comisiones Obreras (CCOO) de Madrid ha denunciado que los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 destinan miles de millones de euros a la gestión privada de servicios fundamentales, mientras se mantiene —e incluso se acentúa— el deterioro de los servicios públicos esenciales. Según su análisis, el proyecto presupuestario consolida un modelo que reduce el esfuerzo público en relación con el PIB y amplía los mecanismos de externalización.

El sindicato sostiene que las cuentas regionales “profundizan la desigualdad económica, territorial y de género”, al tiempo que continúan “descapitalizando” la red pública en áreas prioritarias como sanidad, educación y servicios sociales. En su valoración, CCOO afirma que el Ejecutivo madrileño opta por financiar con fondos públicos estructuras privadas en lugar de reforzar lo público.

“Estamos ante unos presupuestos insuficientes y regresivos, orientados a favorecer el negocio privado frente a las necesidades reales de la ciudadanía madrileña”, declaró la secretaria general de CCOO Madrid, Paloma López. La dirigente sindical advirtió de que la bajada del esfuerzo público y el mantenimiento de bonificaciones fiscales “ponen en riesgo la financiación adecuada de servicios esenciales”.

Uno de los puntos más críticos para el sindicato es el área sanitaria. A pesar del incremento de demanda y de la presión asistencial, CCOO denuncia que la dotación prevista para 2026 es inferior al gasto ejecutado en ejercicios anteriores, a la vez que se mantienen los conciertos y la externalización de servicios, especialmente en hospitales y atención especializada. A juicio de la organización, esto “limita el control democrático del sistema y consolida un modelo dual que beneficia a empresas privadas”.

“No podemos seguir debilitando lo que debería ser una red pública de calidad. La Comunidad de Madrid entrega miles de millones a estructuras privadas mientras precariza los servicios que dependen directamente de la Administración”, añadió López.

CCOO insiste en que el proyecto presupuestario no solo no corrige los desequilibrios existentes, sino que profundiza un modelo territorial y social desigual, reforzado —según el sindicato— por la apuesta política sostenida por externalizaciones y concesiones.