CCOO documenta 73 centros afectados por las obras en este inicio de curso

El sindicato denuncia que más de 50.000 alumnos inician el curso afectados por obras en sus centros.

Un estudio de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid muestra que más de 50.000 alumnos están afectados por obras no terminadas en su centro. Oficialmente las obras pendientes en 73 centros educativos se han dado por finalizadas en los primeros días de septiembre. Sin embargo, han tenido impacto en la preparación de clases para la llegada del alumnado.

“En todos los casos hay que señalar que este retraso incide en la preparación del inicio de curso y en las condiciones en las que han desarrollado los equipos directivos, docentes y personal educativo las actividades necesarias para el primer día de clase”, denuncia Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid. “En una mayoría de estos centros, el alumnado se desenvolverá en espacios con obras”, añade.

Esta situación generará una ralentización en el proceso educativo. Además, provocará incomodidades, tanto para el alumnado, como para los docentes y personal educativo. También incrementará el riesgo, ya que «la seguridad y el bienestar pueden estar condicionados» denuncia el sindicato.

La Dirección Territorial de Capital la más afectada

Las incidencias recogidas y documentadas centro por centro por parte del sindicato, delatan una alta concentración en la Dirección Territorial de Capital. La capital es la más afectada con 32 centros que inician el curso con obras sin terminar. De entre ellos la situación más grave, por las características del alumnado y porque se suman obras en las vías urbanas donde está el centro, se vive en el CPEE de Vallecas.

En este Centro de Educación Especial las obras fueron adjudicadas el 14 de agosto para empezar a realizarse el 21 del mismo mes, es decir, apenas dos semanas antes del comienzo del curso escolar. El estado de las instalaciones: colocan un vinilo, pintan paredes y barras de los pasillos de la planta baja. Actualmente El porche del patio está siendo cubierto con cemento poroso, se está acorchando el suelo de la zona de columpios, y se está adecuando la rampa de acceso al patio de los columpios al desnivel y transformando un cuarto de baño en aula.

Además, las obras impiden el acceso a siete aulas y dos salas de fisioterapia. El comedor no puede atender al alumnado al menos hasta el 12 de septiembre, fecha en la que se tiene prevista la finalización de las obras. La empresa ha pedido una prórroga para poder terminar la obra más tarde.

Las otras Direcciones Territoriales tampoco se salvan

Las otras direcciones, como Norte, Sur, Este y Oeste, también enfrentaron problemas derivados de las construcciones inconclusas, pero en menor medida. «Esta desigualdad en la ejecución de las obras ha generado una afectación más marcada en la capital», denuncia CCOO. Esto exige «analizar la redistribución equitativa de los recursos y una planificación más estratégica en futuras infraestructuras», señalan. En Rivas se retrasan las obras en el CEIPSO La Luna y el CEIP Hispanidad / Mercedes Vera, como denunció el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

“Estas demoras en las infraestructuras tienen claras consecuencias en la calidad educativa por la reducción, incluso la inexistencia de espacios necesarios para desarrollar la actividad educativa”, dice Galvín. “Esto afecta a la planificación curricular, las actividades docentes, la logística diaria, y el bienestar del alumnado” añade. Según el estudio de CCOO, más de 50000 alumnos y alumnas se verán afectados por esta situación en este curso con condiciones de infraestructura incompleta, lo que compromete la calidad de la educación pública en Madrid, además de deteriorar la imagen y suponer un obstáculo más para el alumnado cuyas familias han elegido educación pública, ya que la incertidumbre de que las obras están terminadas o no, y de que si finalmente el centro esté en condiciones, hace que las familias desistan de su decisión y busquen otra alternativa.

Falta de planificación por parte de la Consejería de Educación

“Los retrasos ponen de manifiesto una falla en la planificación y ejecución de las obras. Desde luego que no se ha sido capaz de cumplir con los plazos previstos. Pero además, no hay decisión política por atender a los centros públicos como es necesario y no se invierte lo necesario, ya que las cantidades se muestran como absolutamente insuficientes”, denuncia Galvín.

El estudio muestra que no es una situación excepcional de este curso. Recoge la evolución 2009 a 2022 y los últimos datos de presupuesto ejecutado del gasto público educativo en educación no universitaria: el total, la parte destinada a conciertos y subvenciones y la dedicada a inversiones.