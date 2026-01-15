Carnaval 2026 en Rivas: Abiertas las inscripciones para el desfile con 11.000 euros en premios y ayudas

El gran pasacalles recorrerá la ciudad el sábado 14 de febrero.

Rivas-Vaciamadrid ya calienta motores para una de las citas más coloridas del año. Aunque el Carnaval 2026 se celebrará oficialmente del 13 al 18 de febrero, los preparativos comienzan ahora. El Ayuntamiento ha abierto el plazo para que comparsas, colectivos y grupos de amigos se inscriban en el tradicional Concurso de Disfraces, cuyo plato fuerte será el desfile del sábado 14 de febrero.

La fecha clave a marcar en el calendario es el 19 de enero. Ese es el día límite para formalizar la inscripción y, lo más importante, solicitar las ayudas económicas que el consistorio pone a disposición de la ciudadanía para fomentar la participación y costear la confección de los trajes.

Ayudas directas a la participación

Para que el dinero no sea una excusa, se han destinado un total de 8.700 euros en ayudas directas. Estas subvenciones no dependen de ganar o perder, sino de participar. Los grupos que cumplan los requisitos recibirán entre 175 y 500 euros, una cuantía que variará en función del número de integrantes de cada formación.

El objetivo es llenar las calles de Rivas de creatividad y ambiente festivo, apoyando el esfuerzo que realizan las asociaciones y vecinos al diseñar sus propuestas.

Premios a la crítica y la creatividad

Además de las ayudas, la competición pura y dura repartirá 2.400 euros en premios entre los mejores del desfile. El jurado valorará no solo la estética, sino también el mensaje y la actuación durante el recorrido. Las categorías de este año son:

Mejor Disfraz (600 €): El galardón principal para el grupo que mejor combine idea, diseño y originalidad.

El galardón principal para el grupo que mejor combine idea, diseño y originalidad. Mejor Crítica Actual (450 €): Para quien mejor sepa sacar punta a la actualidad con ironía y reivindicación.

Para quien mejor sepa sacar punta a la actualidad con ironía y reivindicación. Disfraz Más Creativo (450 €): Premiará la innovación en la elaboración y el concepto.

Premiará la innovación en la elaboración y el concepto. Mejor Puesta en Escena (450 €): Para los que se lo curren con coreografías y animación.

Para los que se lo curren con coreografías y animación. Premio Joven (450 €): Destinado a grupos donde el 80% de los participantes tengan entre 14 y 25 años.

Cómo inscribirse

El trámite es totalmente digital. Los interesados deben acceder a la sede electrónica del Ayuntamiento de Rivas antes del citado 19 de enero. Es necesario rellenar el formulario de inscripción y el de solicitud de subvención.

Un detalle técnico importante: si pides la ayuda, deberás adjuntar un certificado de titularidad bancaria firmado digitalmente por tu banco. Esto es imprescindible tanto para asociaciones consolidadas como para grupos informales que nombren a un representante.

Más allá del desfile en Rivas

El Carnaval de Rivas 2026 no se limitará al sábado. La fiesta arrancará el viernes 13 con la muestra de chirigotas y se extenderá hasta el miércoles 18 con el tradicional Entierro de la Sardina.

Entre medias, los ripenses podrán disfrutar del ‘Aperitivo Chirigotero’ el domingo 15 al mediodía y, para las familias, el espectáculo infantil ‘Yo, Tarzán’ de Festuc Teatre esa misma tarde en el auditorio Pilar Bardem (entradas a 3 euros a la venta desde el 15 de enero).

