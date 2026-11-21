Vuelven de Palestina: «La excepción allí es la normalidad»

Seis jóvenes cierran la undécima edición del campo de trabajo con un relato del recrudecimiento en Cisjordania.

Seis jóvenes de Rivas han vuelto del campo de trabajo en Palestina, la undécima edición, con un relato del recrudecimiento de la ocupación en Cisjordania: más colonias, más controles y más detenciones. Lo han contado en una rueda de prensa junto a la alcaldesa, Aída Castillejo, y a Pallasos en Rebeldía, la entidad que organiza el viaje con el Ayuntamiento.

Lara, Gonzalo, Sula, Eneko, Carlos y Salma son los seis jóvenes que este año han participado en un proyecto que cumple once años, sostenido por el Consistorio y la Asociación Cultural y de Cooperación Internacional Pallasos en Rebeldía. «No es un proyecto de cooperación al uso», ha subrayado Castillejo: es «un proyecto de cooperación con un compromiso político en defensa de los derechos humanos muy potente».

Once años y dos bases

El viaje se reparte en dos mitades: el campo de refugiados de Aida, en Belén, con la contraparte Lajee Center, y Nablus, con Human Supporters. Desde ahí, el grupo se movió a Ramala, a varios colegios de Belén y de Nablus, y a Tulkarem, Yenín y Sebastia, dos de los puntos «más hostigados» de los últimos años. «Las informaciones que nos llegaban justo pocos días antes de salir eran que Cisjordania estaba cerrada», ha explicado Ro, responsable de la logística.

«Las colonias salen como esporas»

La expansión de los asentamientos ha marcado el relato del grupo. «Encontramos más ocupación en cuanto a colonias: salen como esporas», ha dicho Abraham Pavón, de Pallasos en Rebeldía, que ha descrito «más presión del Ejército en todos los rincones de Cisjordania». Ro ha puesto cifras a lo que les contaron sus contrapartes: «Tres o cuatro colonias nuevas que tenían 9.000 personas cada una». Y ha añadido el detalle de la movilidad, totalmente controlada por el ente sionista: «En tres minutos cierran todos los pueblos» con vallas en las entradas.

«Sigue siendo una vida»

Frente al relato de la víctima sin rostro, Carlos ha reivindicado lo contrario: «Se les ha deshumanizado como simples víctimas. Sigue siendo una vida a pesar de lo muy difícil que se lo ponen». Gonzalo ha coincidido: «La excepción allí es la normalidad», y ha confesado que la impresión fue peor que la que tenía antes de ir: «He sentido que era mucho peor de lo que yo me imaginaba y de lo que yo estaba viendo en los medios de comunicación».

Carlos ha puesto un ejemplo de la enorme conciencia política que tiene la población ante tal situación: a una chica de 13 años del centro Lajee le preguntaron por sus sueños y respondió: «Que mi tierra sea libre». Salma, por su parte, ha cargado contra los estereotipos: «Hay mucha imagen en plan el árabe es terrorista, el palestino es malo […] pero cuando fuimos ahí es que es gente muy culta, muy humilde, muy cercana». Y ha contado lo que más la intimidó: un soldado israelí observándoles desde una azotea, «con la luz encendida», mientras hablaban.

El dabke, la cocina y el circo

El arte ha atravesado todo el campo de trabajo. Eneko ha destacado los talleres de dabke, de kufiyas y de cocina con los que las contrapartes mantienen viva su cultura: «No es tanto un «son felices con tan poco», sino que están haciendo un trabajo increíble y activo de transmitir su historia a las nuevas generaciones». «Los palestinos bailamos, los palestinos tenemos estos instrumentos, esta es nuestra cocina tradicional», ha resumido.

Sula ha puesto el acento en el circo y la música: «Es un canal importantísimo por donde se pueden decir probablemente mucho más que palabras». Era la primera vez que veía un circo: «Yo de verdad estaba enamorada, estaba igual que los niños que gritaban al lado mío». Ha agradecido especialmente el trabajo de Pallasos en Rebeldía.

«Sin Pallasos en Rebeldía nada sería posible»

«Sin Pallasos en Rebeldía nada sería posible», ha dicho la alcaldesa, que ha agradecido «la valentía» y el compromiso de los jóvenes: «Son los mejores y las mejores embajadoras que puede tener esta ciudad». La concejala Charo Sandoval ha cerrado la rueda con el mismo reconocimiento: «Qué orgullo teneros».

Castillejo ha situado el campo de trabajo en el terreno de la memoria: «Ya nadie les podrá decir: es que os lavan la cabeza […] es que han visitado el terreno, lo han vivido y ahora se traen todo eso en la maleta y en el corazón». Y ha proyectado su futuro: «Cumpliremos los 15, cumpliremos los 20, cumpliremos los 25 años» en una «Palestina libre», entrando y saliendo «por el aeropuerto que robaron a Palestina».

«Nada de lo que contemos puede trasladar lo que allí sucede»

El campo de trabajo tiene tres fases —preparación, estancia y difusión— y el grupo está ya en la tercera, ha explicado Lara. «Nada de lo que contemos puede trasladar lo que allí sucede; todos los días hay detenciones, tiroteos e historias que alguien debe contar», ha dicho Eneko. Salma lo ha resumido así: «Aunque os contemos, no es igual que sentirlo».

El último mensaje fue el de Samara, un voluntario de Nablus que los acompañó y cuya carta leyeron: «Tengan la certeza de que aquí seguimos y aquí permaneceremos. La esperanza con nosotros nunca muere». Y una petición: «Hablen de nosotros no solo como personas que han sufrido la guerra, sino como personas que han elegido la vida».

Esta edición se ha desarrollado con relativa normalidad, en comparación con la edición inversa que trajo a trece menores palestinos a Rivas, dando continuidad a una labor sostenida en el tiempo por centros como el Lajee Center en el campo de Aida.

Seis jóvenes de Rivas han vuelto del campo de trabajo en Palestina, la undécima edición, con un relato del recrudecimiento de la ocupación en Cisjordania: más colonias, más controles y más detenciones. Lo han contado en una rueda de prensa junto a la alcaldesa, Aída Castillejo, y a Payasos en Rebeldía, la entidad que organiza el viaje con el Ayuntamiento.