Cómo dar una segunda vida a tus aparatos electrónicos en el próximo mercadillo gratuito de Rivas

El Punto Limpio de la calle Severo Ochoa acogerá el domingo 22 de noviembre una jornada de intercambio de pequeño electrodoméstico y tecnología para fomentar el consumo responsable y la economía circular.

Liberar espacio en los cajones y trasteros mientras ayudas al medioambiente y al bolsillo de tus vecinos es posible. Cada vez son más los hogares que acumulan tecnología y pequeños electrodomésticos que funcionan perfectamente, pero que han quedado en desuso bajo la clásica excusa del «por si acaso». Para combatir este desperdicio y fomentar la economía circular en el municipio, la empresa municipal Rivamadrid organiza una nueva edición de su Mercadillo de Reutilización, una iniciativa pensada para transformar lo que en una casa es un trasto olvidado en una herramienta indispensable para otro hogar.

La cita tendrá lugar el próximo domingo 22 de noviembre, en horario de 10:00 a 15:00 horas, en las instalaciones del Punto Limpio de la calle Severo Ochoa. A diferencia de otras campañas de reciclaje convencional, este evento se centra exclusivamente en el intercambio directo y gratuito: cualquier persona puede acercarse a depositar aquellos aparatos que ya no utiliza y llevarse sin coste alguno otros que sí necesite. Además, para facilitar la participación y evitar aglomeraciones de última hora, la organización permite entregar los artículos desde el día anterior a la celebración del mercadillo.

Tecnología y pequeño electrodoméstico como protagonistas

Esta convocatoria de noviembre está dedicada de manera específica al sector de la electrónica y el pequeño electrodoméstico, abarcando una enorme variedad de dispositivos cotidianos. Quienes acudan podrán tanto aportar como encontrar artículos de uso diario en el hogar y la cocina —como cafeteras, tostadoras, batidoras o secadores de pelo—, así como equipos vinculados al ocio y la informática, entre los que destacan auriculares, altavoces, teclados, videoconsolas o tablets.

Apostar por la reutilización de estos dispositivos tiene un impacto ecológico inmediato y muy superior al simple reciclaje de componentes. Cada aparato operativo que vuelve a ponerse en circulación evita el gasto energético y la extracción de materias primas necesarios para fabricar un producto nuevo desde cero, reduciendo de forma real la huella ambiental del municipio.

Requisitos básicos para participar en el intercambio

Para garantizar el buen funcionamiento de la jornada y asegurar que todos los asistentes encuentren productos de calidad, Rivamadrid exige que todos los artículos entregados estén limpios, completos y en perfecto estado de uso, por lo que no se admitirán aparatos rotos ni inservibles. En el caso de entregar teléfonos móviles, tablets, consolas u otros dispositivos con memoria interna, es imprescindible borrar previamente toda la información personal y restablecer el equipo a sus valores de fábrica.

Asimismo, el intercambio está concebido exclusivamente para el uso personal de los vecinos, quedando totalmente prohibida la reventa de los objetos adquiridos. Quienes deseen llevarse algún artículo a casa únicamente tendrán que rellenar un breve formulario con sus datos personales en el recinto, teniendo en cuenta que la organización podrá limitar el número máximo de retiradas por persona en función de la disponibilidad de la jornada y de la temática de cada edición. Con este tipo de encuentros, Rivas reafirma su apuesta por un modelo de ciudad más limpia, solidaria y sostenible.