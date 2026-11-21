La agencia municipal mantiene 11 puestos de trabajo, 6 en Rivas o Covibar; 3 ofertas son nuevas y 4 cierran el plazo esta semana.
La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Rivas mantiene abiertas 5 ofertas con 11 puestos de trabajo, 6 en Rivas o Covibar. Desde la última entrega se han publicado 3 ofertas nuevas y 4 cierran el plazo esta semana.
El servicio es gratuito y funciona como bolsa municipal: las empresas presentan sus ofertas y la agencia preselecciona candidatos. Para inscribirse hay que registrarse como demandante en agenciadecolocacion.rivasciudad.es o acudir a la oficina, en la calle Crisol 1 (entrada por la calle Electrodo), de 9.00 a 14.00.
Lo que ha llegado
- Administrativo/a (experiencia demostrable) · Rivas Vaciamadrid
- Empresa de Rivas necesita un administrativo/a con experiencia previa en el puesto y conocimientos en Excel y paquete Office, albaranes, presupuestos, conocimiento de facturación, atención,…
- Indefinido · jornada completa sin fin de semana · 16.800 €/año · 1 vacante
- Requisitos: Certificado de profesionalidad (nivel 2) o programa de formación e inserción laboral que precisa de ESO o estudios secundarios
- Plazo: 26 de noviembre. Ver la oferta en la agencia.
- Fisioterapeuta (imprescindible experiencia mínima de un año y colegiación vigente) · Covibar
- Empresa de Rivas necesita un/a Fisioterapeuta que quiera desarrollarse profesionalmente dentro de un equipo multidisciplinar y comprometido con la recuperación y el bienestar de sus…
- Indefinido · tardes · 1.200 € brutos/mes · 1 vacante
- Requisitos: Grado universitario
- Plazo: 26 de noviembre. Ver la oferta en la agencia.
- English teacher – Babies Programme · Covibar
- English in Action – English in Town is looking for an enthusiastic and experienced ESL teacher to join our team for the current academic year. The position is for our Babies programme,…
- Indefinido · tardes · 1 vacante
- Requisitos: Ciclo de grado superior o FP II
- Plazo: 21 de diciembre. Ver la oferta en la agencia.
Las demás ofertas activas
- Docente de inglés a domicilio octubre-junio media jornada · Rivas Vaciamadrid
- Temporal · tardes · Según convenio · 3 vacantes
- Requisitos: Licenciatura o ingeniería superior
- Plazo: 23 de noviembre. Ver la oferta en la agencia.
Alrededor de Rivas
- Operario/a lavandería (H-M-D) (con certificado de discapacidad) · Mejorada del Campo
- Temporal · completa · 18.000 € (periodo sin indicar) · 5 vacantes
- Plazo: 23 de noviembre. Ver la oferta en la agencia.
Plazos que vencen esta semana
- Docente de inglés a domicilio octubre-junio media jornada (Rivas Vaciamadrid, hasta el 23 de noviembre)
- Operario/a lavandería (H-M-D) (con certificado de discapacidad) (Mejorada del Campo, hasta el 23 de noviembre)
- Administrativo/a (experiencia demostrable) (Rivas Vaciamadrid, hasta el 26 de noviembre)
- Fisioterapeuta (imprescindible experiencia mínima de un año y colegiación vigente) (Covibar, hasta el 26 de noviembre).
La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Rivas mantiene abiertas 5 ofertas con 11 puestos de trabajo, 6 en Rivas o Covibar. Desde la última entrega se han publicado 3 ofertas nuevas y 4 cierran el plazo esta semana.