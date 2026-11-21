5 ofertas de empleo activas en Rivas: 3 nuevas

La agencia municipal mantiene 11 puestos de trabajo, 6 en Rivas o Covibar; 3 ofertas son nuevas y 4 cierran el plazo esta semana.

La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Rivas mantiene abiertas 5 ofertas con 11 puestos de trabajo, 6 en Rivas o Covibar. Desde la última entrega se han publicado 3 ofertas nuevas y 4 cierran el plazo esta semana.

El servicio es gratuito y funciona como bolsa municipal: las empresas presentan sus ofertas y la agencia preselecciona candidatos. Para inscribirse hay que registrarse como demandante en agenciadecolocacion.rivasciudad.es o acudir a la oficina, en la calle Crisol 1 (entrada por la calle Electrodo), de 9.00 a 14.00.

Lo que ha llegado

Administrativo/a (experiencia demostrable) · Rivas Vaciamadrid Empresa de Rivas necesita un administrativo/a con experiencia previa en el puesto y conocimientos en Excel y paquete Office, albaranes, presupuestos, conocimiento de facturación, atención,… Indefinido · jornada completa sin fin de semana · 16.800 €/año · 1 vacante Requisitos: Certificado de profesionalidad (nivel 2) o programa de formación e inserción laboral que precisa de ESO o estudios secundarios Plazo: 26 de noviembre. Ver la oferta en la agencia.

· Rivas Vaciamadrid

Fisioterapeuta (imprescindible experiencia mínima de un año y colegiación vigente) · Covibar Empresa de Rivas necesita un/a Fisioterapeuta que quiera desarrollarse profesionalmente dentro de un equipo multidisciplinar y comprometido con la recuperación y el bienestar de sus… Indefinido · tardes · 1.200 € brutos/mes · 1 vacante Requisitos: Grado universitario Plazo: 26 de noviembre. Ver la oferta en la agencia.

· Covibar

English teacher – Babies Programme · Covibar English in Action – English in Town is looking for an enthusiastic and experienced ESL teacher to join our team for the current academic year. The position is for our Babies programme,… Indefinido · tardes · 1 vacante Requisitos: Ciclo de grado superior o FP II Plazo: 21 de diciembre. Ver la oferta en la agencia.

· Covibar

Las demás ofertas activas

Docente de inglés a domicilio octubre-junio media jornada · Rivas Vaciamadrid Temporal · tardes · Según convenio · 3 vacantes Requisitos: Licenciatura o ingeniería superior Plazo: 23 de noviembre. Ver la oferta en la agencia.

· Rivas Vaciamadrid

Alrededor de Rivas

Operario/a lavandería (H-M-D) (con certificado de discapacidad) · Mejorada del Campo Temporal · completa · 18.000 € (periodo sin indicar) · 5 vacantes Plazo: 23 de noviembre. Ver la oferta en la agencia.

· Mejorada del Campo

Plazos que vencen esta semana

Docente de inglés a domicilio octubre-junio media jornada (Rivas Vaciamadrid, hasta el 23 de noviembre)

Operario/a lavandería (H-M-D) (con certificado de discapacidad) (Mejorada del Campo, hasta el 23 de noviembre)

Administrativo/a (experiencia demostrable) (Rivas Vaciamadrid, hasta el 26 de noviembre)

Fisioterapeuta (imprescindible experiencia mínima de un año y colegiación vigente) (Covibar, hasta el 26 de noviembre).

La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Rivas mantiene abiertas 5 ofertas con 11 puestos de trabajo, 6 en Rivas o Covibar. Desde la última entrega se han publicado 3 ofertas nuevas y 4 cierran el plazo esta semana.