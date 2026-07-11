La campaña para enviar 40 toneladas de legumbres a Cuba recauda 3.500 euros en un día

La iniciativa solidaria ya ha reunido un tercio de los fondos necesarios para llevar más de 120.000 raciones a comedores sociales de La Habana

La campaña solidaria impulsada por SodePaz, la Asociación Quisicuaba y MediCuba España para enviar 40 toneladas de legumbres en conserva a comedores sociales de La Habana ha recaudado 3.500 euros en su primer día, una cantidad que representa aproximadamente un tercio del objetivo necesario para financiar el transporte marítimo de la ayuda. La donación, realizada por una empresa de León, equivale a más de 120.000 raciones de alimentos que serán distribuidas entre personas usuarias de estos comedores una vez llegue el cargamento a Cuba.

La iniciativa busca cubrir el coste del flete de dos contenedores de 20 pies, el último paso necesario para hacer llegar la donación a la isla durante las próximas semanas.

Más de 300 personas ya han colaborado

Según los organizadores, la respuesta ciudadana ha sido inmediata. Alrededor de 300 personas han realizado pequeñas aportaciones económicas durante las primeras 24 horas de campaña, permitiendo alcanzar una parte importante de la financiación necesaria.

«Lograremos el objetivo de poder mandar 40 toneladas de legumbres a comedores sociales de La Habana«, señalan desde la organización, que anima a mantener el ritmo de colaboración para completar la recaudación en los próximos días.

Los promotores recuerdan que una donación de 10 euros permite financiar el envío de 40 frascos de legumbres, el equivalente a 120 raciones de alimentos.

Cómo colaborar con la campaña

Las personas interesadas pueden realizar su aportación mediante Bizum Donaciones, utilizando el código 06944.

Como algunos bancos no permiten enviar donaciones mediante este sistema, las organizaciones también han habilitado una cuenta bancaria:

Titular: Solidaridad para el Desarrollo y la Paz

IBAN: ES42 1550 0001 2900 0350 9221

Quienes deseen beneficiarse de la desgravación fiscal deberán indicar en la transferencia su nombre, DNI y domicilio.

Un envío destinado a comedores sociales de La Habana

La campaña tiene como objetivo sufragar exclusivamente el transporte de los alimentos, ya que las 40 toneladas de legumbres en conserva han sido donadas íntegramente por una empresa de León. Una vez financiado el flete, la ayuda será enviada a comedores sociales de La Habana, donde contribuirá a reforzar la atención a personas en situación de vulnerabilidad.

Bajo el lema «Cuba no está sola», SodePaz, la Asociación Quisicuaba y MediCuba España confían en que la suma de muchas pequeñas donaciones permita completar la financiación y hacer llegar las más de 120.000 raciones de alimentos a su destino en las próximas semanas.