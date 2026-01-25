OPINIÓN

Cambio histórico con Trump rompiendo el Orden Mundial

Artículo de opinión del periodista Abel de Lamo.

Necesitamos confianza y respuestas en este momento histórico, cuando las nuevas tecnologías y la IA están en manos de grandes corporaciones norteamericanas y chinas, que necesitan para su desarrollo muchos metales y tierras raras. Tecnologías que nos llevan de cabeza hacia un cambio de paradigma histórico a la velocidad de la luz. En los anteriores cambios históricos, con la aparición de la imprenta o el posterior de la Revolución Industrial del S XIX, la velocidad apenas fue la del caballo.

Como en otras ocasiones las grandes potencias, en este caso EEUU con un Trump desatado y China, silenciosa y a la espera, e integrada en los países emergentes de los BRICS, confrontan por liderar la nueva realidad histórica. ¿Y Europa, ya pasó su tiempo?

Los BRICS no son una organización económica y comercial cualquiera. Además de los 5 países fundadores en 2010 (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), actualmente entre miembros y socios son 22 países que alcanzan el 40 % del PIB y el 25% del comercio a nivel mundial. Controlan más del 48% de combustibles fósiles y el 72% de reservas mundiales de metales y tierras raras, albergando el 51% de la población mundial (India, 1.470 y China 1.410 millones de habitantes).

Venezuela y Groenlandia

Envueltos en esta inmediatez vemos como Trump/EEUU se salta el Derecho Internacional, desarrollado tras la II Guerra Mundial, e interviene directamente en Venezuela donde busca petróleo e impone sus condiciones, tras detener al presidente Maduro y su mujer y matar a unas 100 personas, incluida la guardia personal de Maduro. Y ahora apunta a Groenlandia, Canadá, Colombia, México, Cuba, Irán, etc. Y apenas pasa nada.

Parece que Europa asiente con la cabeza y se pone de rodillas como un súbdito, mientras China toma medidas económicas contra EEUU relacionadas con el transporte y el comercio mundial. Para China, EEUU cruzó una línea estratégica atacando a Venezuela, un socio de China en Latinoamérica.

Ahora Trump/EEUU ha señalado repetidamente que quiere quedarse con Groenlandia. Parece que pretende crear un centro tecnológico público-privado, tipo Silicon Valley, sin apenas controles externos, pero con todos los metales y materias primas en cantidades necesarias y a mano, abundantes en la isla (imanes, grafito, litio, tantalio, titanio, plutonio, oro, brillantes, agua para la IA, etc), también petróleo y gases (unos 10 mil millones de reserva de barriles). Ver interesante artículo de Ruth Ferrero Turrión sobre Groenlandia, publicado hace unos días en Público.

Groenlandia, socio de la OTAN con base militar de EEUU, es desde 1979 una autonomía de Dinamarca, país que pertenece a la UE. Es la segunda isla mas grande del mundo, después de Australia. Sus 57.000 habitantes vienen rechazando repetidamente las propuestas interesadas de Trump que sigue insistiendo. “Comprar un país solo porque lo quieres es ridículo”, han contestado a Trump.

Parece bastante lógico que Europa, en concreto la UE, actuase contra el deseo colonialista de Trump/EEUU, que quiere quedarse con Groenlandia y la ruta estratégica del Ártico, que acorta bastantes km la ruta hacia Rusia, atenta y a la escucha, y Asia. La UE de entrada debería cuestionarse su presencia en la OTAN si EEUU amenaza reiteradamente o ataca a Groenlandia u otro socio. El holandés Rutte, Secretario General de la OTAN, parece un incondicional de Trump. Informan en TV que se inician encuentros de negociación entre Groenlandia, la UE y EEUU.

Una oportunidad para la UE

Todos sabemos que Trump no aprecia mucho a Europa, referente del inicio de los sindicatos y los partidos políticos en el S. XIX y el desarrollo de los valores democráticos. Ahora Europa, en concreto la UE, tiene que decidir si quiere ser súbdito o tener autonomía propia. La UE, si toma la iniciativa puede salir reforzada de esta “oportunidad” histórica. Si decide dar un paso al frente y tener autonomía debe desarrollar de inmediato un funcionamiento interno práctico, con mayorías reforzadas controladas (por ej. 51% y 67%, según importancia temas), que no bloqueen permanentemente. Y debe hacerlo de inmediato y si es necesario “desde cero”.

También debe apoyar y desarrollar una industria de seguridad unitaria y propia, potenciar el desarrollo de las nuevas tecnologías y desarrollar normativas comunes para el adecuado funcionamiento de las redes sociales y especialmente la IA. Obligado actualizar los porcentajes de financiación de cada Estado y, de paso, dar valor al euro, como divisa fuerte de cambio internacional (al menos en un 50%), con negociaciones económicas y alianzas con nuevos países, incluidos, además de Mercosur, China y los BRICS.

Sin duda, sería un durísimo golpe en la zona de flotación del dólar, que lleva desde 1971 con Nixon/Kissinger, dirigiendo la economía mundial a su antojo y beneficio y ahora parece que entra en crisis. Aunque me cuesta creer que la UE actual de Von der Leyen decida aprovechar semejante oportunidad.

China y la deuda de EEUU

China a su vez podría “serenar” a Rusia, (también a la UE), en su intención colonialista en Europa (Ucrania, etc), previo apoyo a la ruta actual del Ártico con un 62% controlada por Rusia, también facilitando una colaboración de la UE con países BRICS. A su vez Rusia y varios países de Oriente Medio (Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Catar…) consideran que EEUU no debe intervenir en Irán. Si Trump actuase militarmente contra Irán lo haría en una zona sensible y de enorme riesgo a nivel mundial.

EEUU es la mayor potencia militar del mundo, a la que todos los países de la OTAN deben comprar el armamento. Tiene más de 600 bases y centros militares desplegados por más de 80 países, en España hay dos, Rota y Morón con armamento y más de 12.000 militares y personal de servicio. Este despliegue militar en todo el mundo tiene un coste importante.

Actualmente EEUU arrastra un enorme déficit anual (más de 38 billones de dólares en 2024) que genera deuda e intereses añadidos. EEUU ha perdido importantes compradores y está atrapado en un ciclo de deuda y tiene que pedir prestado más cada año. ¿Quién va a comprar la deuda de EEUU, ellos mismos con dólares artificiales que cada año valen menos?

Hace una década China era el mayor comprador de dólares del mundo y los ha ido vendiendo gradualmente para evitar riesgos y presionar a EEUU. De 1,3 billones de dólares ha pasado a tener menos de 300.000 millones. En los mercados la confianza es esencial y el mensaje es claro: China ya no confía en el dólar. China, Rusia e India llevan varios años comprando y acumulando oro para sus acuerdos comerciales. China también utiliza el yuan digital. Si se retiran grandes compradores el valor del dólar cae y la deuda de EEUU crece y tendrá que pagarla con intereses.

Con estos datos se entiende mejor los aranceles, las amenazas agresivas y el nerviosismo de Trump. ¿El acoso de Trump sirve para algo o invita a los países a buscarse otras salidas y progresivamente dejar de necesitar a EEUU? ¿Trump/EEUU iniciará conflictos militares para mantener el control, vamos a una crisis total o el cambio será gradual? Estamos al final de una era y ya no vale un solo banquero.

China seguro que también tiene sus problemas (envejecimiento población, crisis inmobiliaria, crecimiento limitado…), pero no arrastra una deuda externa significativa (2,4 billones en 2024) y su comportamiento no es agresivo ni se basa en las amenazas. La deuda interna es superior y permanece oculta en algunos gobiernos locales. Su producción y economía global son emergentes. Días pasados el francés Macron planteaba la posibilidad de negociar con China y los BRICS. ¿Fue una mera presión a EEUU? ¿Sería perder la identidad Occidental o es una oportunidad histórica? Europa perdió la confianza en EEUU hace bastante tiempo y ahora debería unirse y actuar con políticas de seguridad y tecnologías propias, abierta a negociaciones y acuerdos comerciales globales.

Trump representa a las élites de EEUU

La política interior de Trump es nacionalista y ultraconservadora. Va contra demócratas, feministas, inmigrantes, gente de color, colectivo LGTBI, personas con discapacidad, pobres, etc. “Todos ellos no son de los nuestros”, señala a menudo Trump, una forma de supremacismo blanco, de estar orgullosos de ser superiores. También pretende acabar con temas sociales esenciales como la democracia, las libertades civiles y públicas, ataques a ciertos jueces y universidades, cancelación de ayudas humanitarias, etc. ¡Qué todo sea patriarcal, cristiano y blanco!

Digamos que Trump representa los valores más conservadores de las élites económicas. Trump, narcisista y autoritario, es el personaje oscuro que aparece en los cambios históricos para hacer el trabajo sucio. Trump ya vende en Davos por ejemplo construir Gaza, (¡brutal genocidio de Israel con apoyo militar de EEUU!), al estilo Dubai.

El próximo junio Trump cumple 80 años y seria un buen momento para jubilarse y dejar a EEUU y al mundo tranquilos. No lo hará, pero hay otra oportunidad. Trump podría tener problemas con su reelección como Presidente, cuando se celebren en EEUU las elecciones legislativas de Medio Mandato en noviembre próximo. Se nombrarán 435 escaños al Congreso, 33 de los 100 del Senado y en 34 de 50 Estados se eligen Gobernadores para 4 años. Con manifestaciones en las calles y repetidos conflictos internos, con jueces en contra… Trump se enfrenta a una dura prueba, (la reciente pérdida de la alcaldía de N. York es una referencia).

Ahora las encuestas ven a Trump sin capacidad para moderar el coste de la vida con precios al alza y demasiado distraído con la política internacional. Trump podría recibir un buen susto, incluso perder la mayoría en el Congreso y tener que abandonar la Presidencia, aunque se resistiría alegando cualquier excusa.

Futuro y Nuevo Orden Mundial

En esta lucha despiadada por controlar el mundo, ahora mismo las preguntas son: ¿Se sentarán a la misma mesa EEUU, China y Rusia? ¿O sólo China integrada en los BRICS, con acuerdos y alianzas multipolares con distintos países, tomará paulatinamente la alternativa, incluso compartida en ciertos periodos y lugares con EEUU? ¿Hará alguna locura Trump y se enfrentará también militarmente a China y los BRICS? ¿Habrá conflicto militar en Oriente Medio? ¿Y Europa, en concreto la UE, se organizará y plantará cara?

Trump/EEUU ha tomado la iniciativa en este cambio histórico, rompiendo el tablero económico mundial (aranceles) y el Derecho Internacional (agresión a Venezuela, amenazas Groenlandia, Canadá , etc), pero finalmente puede ser superado por China y otros países, siendo el gran perdedor. La gran mayoría de Estados acaso no apoyen el colonialismo y el uso de la fuerza.

A nivel panorámico, la democracia del S XXI seguramente solo podrá sobrevivir con transparencia tecnológica, educación digital y una ciudadanía empoderada, que defienda con tesón y eficacia contra personajes como Trump y las elites, la naturaleza y el disfrute de la nueva prosperidad tecnológica, compartida por todos.