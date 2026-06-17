Calor y tormentas al final de la primavera, con más de 40 grados el fin de semana

La Aemet ve “prematuro” hablar de ola de calor

El calor y las tormentas protagonizarán esta última semana de la primavera astronómica, puesto que el verano llegará este domingo a las 9.24 (hora peninsular), con temperaturas que superarán los 35 grados en el cuadrante suroeste y el valle del Ebro, y que podrían rebasar los 40 en algunas de esas zonas durante el fin de semana, y chubascos en la Meseta Norte y lugares aledaños.

“Calor y tormentas, así podemos resumir el tiempo que esperamos para esta semana que abre la segunda quincena de junio. Las temperaturas van a subir de forma progresiva y podrán alcanzarse o superarse los 40 grados al final de la semana en puntos de la mitad sur e incluso en el norte, aunque aún hay incertidumbre al respecto”, según Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La predicción de la Aemet, recogida por Servimedia, señala que las capitales más calurosas esta semana podrían ser Córdoba este martes (38 grados) y el miércoles (39), Badajoz el jueves y el viernes (39 ambos días); Badajoz, Ciudad Real, Córdoba y Toledo el sábado (40), y Badajoz y Toledo el domingo (42).

En cambio, refrescará más en A Coruña el martes (21), Las Palmas de Gran Canaria y Santander el miércoles (23), Santander el jueves y el viernes (23 ambos días), Las Palmas de Gran Canaria y Santander el sábado (24), y A coruña y Las Palmas de Gran Canaria el domingo (24).

En cuanto a las precipitaciones, se mantiene una situación de cierta inestabilidad y se formarán tormentas a partir del mediodía en zonas del interior peninsular, con chubascos localmente fuertes y acompañados de granizo y de rachas de viento muy intensas.

Estos chaparrones serán más probables en la Meseta Norte y en áreas cercanas, sobre todo del interior de las comunidades cantábricas.

HOY MIÉRCOLES

El ascenso térmico continuará el miércoles en todo el país, con una madrugada que ya será cálida y no se bajará de 20 grados en puntos del valle del Ebro, la costa mediterránea y áreas del centro y de la mitad sur de la península.

Por la tarde, se esperan 30 a 32 grados en el sur de Galicia; 32 a 34 en la Meseta Norte; 34 o 36 en el nordeste, zona centro y mitad sur; 38 en ciudades como Zaragoza y Sevilla, y 39 en Badajoz y Córdoba. “Estamos hablando, por lo tanto, de calor de pleno verano”, resumió Del Campo.

Por la tarde se formarán de nuevo tormentas en el interior de las comunidades cantábricas y amplias zonas de la Meseta Norte, sin descartarlo de forma más puntual en el oeste de Castilla-La Mancha y el este de Extremadura.

Localmente, estos chubascos podrán ser fuertes y también podrán ir con granizo y rachas muy intensas de viento.

JUEVES Y VIERNES

Esta situación de cielos poco nubosos y crecimiento de nubes a partir del mediodía con posibles chubascos tormentosos en zonas del interior de las comunidades cantábricas y en la Meseta Norte se mantendrá el jueves y el viernes.

Los chaparrones podrán volver a ser localmente fuertes y estar acompañados de granizo y de rachas muy intensas de viento.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios esos dos días. Se seguirán superando los 30 a 32 grados en el sur de Galicia y Castilla y León, los 34 en la zona centro y Mallorca, y los 36 en los valles del Ebro, Guadiana y Guadalquivir.

“Hablaremos, por lo tanto, de valores en general de pleno verano en España el miércoles, el jueves y el viernes, con unas temperaturas máximas que serán entre 5 y 10 grados superiores al promedio normal de estas fechas en el tercio norte peninsular”, apuntó Del Campo.

FIN DE SEMANA

Este fin se semana, aumenta la incertidumbre en el pronóstico. Los escenarios mayoritarios se decantan por una subida de las que daría lugar a “un episodio de calor muy intenso”, según Del Campo, en el que se superarían los 35 grados de forma generalizada y los 38 o 40 en amplias zonas, con noches en las que podría no bajarse de 23 o 25 grados en algunos puntos.

Entre las capitales de provincia, este sábado podría haber 40 grados en Badajoz, Ciudad Real, Córdoba y Toledo, y el domingo habría 42 en Badajoz y Toledo; 41 en Ciudad Real, Córdoba, Lleida, Logroño y Zaragoza, y 40 en Cáceres, Granada, Guadalajara, Jaén, Madrid, Pamplona, Sevilla y Valladolid.

“Todavía es muy pronto para precisar qué temperaturas máximas y mínimas se acabarán alcanzando, y saber si el episodio será duradero. Por lo tanto, también es prematuro para hablar de si se producirá una ola de calor o no. Tendremos que esperar a futuras actualizaciones de los modelos de predicción”, precisó Del Campo.

CANARIAS

Respecto a Canarias, la semana transcurrirá con el régimen típico de alisios, propio de esta época del año. Estos vientos soplarán con intensidad en las zonas expuestas y arrastrarán nubes al norte de las islas, mientras que el ambiente estará más despejado en el resto del archipiélago.

Las temperaturas no variarán demasiado a lo largo de la semana, con mínimas de entre 19 y 21 grados, y máximas de entre 24 y 26 en zonas costeras.