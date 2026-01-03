Calendario Fiscal 2026 en Rivas Vaciamadrid

Conoce todas las fechas clave de tributos y pagos.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha publicado el Calendario Fiscal para el ejercicio 2026, con las fechas de vencimiento de los principales tributos municipales. Este calendario, que ya está disponible para la exposición pública de padrones y de cobro de tributos, fija los períodos voluntarios de pago de impuestos como el IBI, el IVTM o el IAE, así como las fechas del Sistema Especial de Pago (SEP), un mecanismo que permite domiciliar los tributos y fraccionar su abono en varias cuotas cargadas a cuenta. El SEP, además, supone un ahorro del 5% de los recibos domiciliados, que se aplica en el último cobro.

Períodos voluntarios de pago

Según el edicto del Ayuntamiento, los vecinos y empresas deberán atender los siguientes plazos para los principales tributos:

Primer plazo de pago voluntario:

Del 1 de mayo al 30 de junio de 2026 (ambos inclusive).

Afecta a tributos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI urbano y rústico), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, la tasa de recogida de residuos (Ecotasa) y la tasa de acceso de vehículos a aceras y vías públicas. Este periodo es también el único plazo para abonar la tasa de mercadillos.

Segundo plazo de pago voluntario:

Del 15 de septiembre al 16 de noviembre de 2026 (ambos inclusive).

Este segundo período permite pagar los tributos que no hayan sido abonados en el periodo anterior y, además, es el plazo único para el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Estos plazos coinciden con la política tributaria municipal habitual, que busca concentrar el cobro voluntario en dos campañas anuales y ofrecer a los contribuyentes margen suficiente para organizar sus obligaciones fiscales.

Sistema Especial de Pago (SEP): ¿qué es y cómo funciona?

El Sistema Especial de Pago (SEP) es un mecanismo opcional de domiciliación bancaria de tributos que permite a las personas y empresas fraccionar el pago de varios impuestos municipales a lo largo del año sin intereses ni recargos. Se trata de una forma cómoda de cumplir con las obligaciones fiscales sin tener que hacer un único desembolso en el período voluntario.

Para 2026, las fechas de cargo en cuenta del SEP son:

1ª cuota: 16 de febrero de 2026

2ª cuota: 15 de abril de 2026

3ª cuota: 15 de junio de 2026

4ª cuota: 17 de agosto de 2026

5ª cuota: 15 de octubre de 2026

Este sistema facilita la planificación presupuestaria de hogares y negocios: al repartir el pago de tributos como el IBI y el IVTM en cinco cuotas, se reduce la presión económica de los grandes vencimientos en mayo o septiembre. Para acogerse al SEP es necesario estar inscrito en el sistema de domiciliación de tributos del Ayuntamiento, lo que suele gestionarse directamente con la Oficina de Gestión Tributaria o a través de la sede electrónica municipal.