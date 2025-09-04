OPINIÓN

Bodas, modas y ‘martirimonios’

España y Madrid han visto una evolución significativa en las modalidades y tipos de matrimonio en los últimos años. La tendencia se inclina hacia ceremonias civiles más que religiosas, con un predominio del catolicismo, pero también una creciente diversidad religiosa. Además, aunque los matrimonios homosexuales representan una proporción menor comparada con los heterosexuales, su aceptación social y número han ido aumentando. Su visibilidad ha crecido considerablemente.

En los últimos años, ha habido un notable incremento de matrimonios civiles en comparación con los religiosos: alrededor del 70% de los matrimonios celebrados en España son civiles. Esta tendencia refleja un cambio cultural hacia una mayor secularización y una preferencia por ceremonias más personalizadas y menos vinculadas a tradiciones religiosas.

Una boda es la materialización de la unión de dos seres humanos que se aman, con independencia del sexo de cada uno y de otras condiciones que se sujetan a la moda de cada época. Es sencillamente una decisión de dos personas. La defensa del derecho a unirse sin prejuicios ni modas conservadoras es un tema muy relevante y necesario.

Las bodas o uniones de muchos tipos pueden y deben ser diversas. No tienen que seguir un formato tradicional. Es necesario resaltar la importancia de celebrar el amor en todas sus formas, sin juicios ni discriminación.

No se debe olvidar cómo ciertas tradiciones o normas sociales pueden limitar la percepción del matrimonio, promoviendo visiones conservadoras que no reflejan la diversidad actual de las relaciones. Rompiendo con modas conservadoras se abre espacio para nuevas formas de amor y compromiso. Se debe fomentar la visibilidad de diferentes tipos de uniones para ayudar a normalizar estas realidades en la sociedad.

A pesar del aumento de matrimonios civiles, los ritos católicos aún representan la mayor parte de las ceremonias religiosas. Sin embargo, han surgido otras tradiciones religiosas y no religiosas que están ganando visibilidad.

El enfoque ha pasado de cumplir con tradiciones sociales o religiosas a centrarse más en el amor y el compromiso personal entre las parejas.

Si no existe amor, libertad y respeto en las uniones, sean civiles o religiosas, con papeles o sin ellos, éstas se convierten en ‘martirimonio’, palabra inventada para definir el martirio de una relación. Todo cambia a mejor cuando las presiones e intereses desaparecen y sólo aparece el amor.